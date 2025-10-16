[INFOGRAPHIC] Vì sao thịt bò Wagyu siêu đắt đỏ?

Thịt bò Wagyu được coi là đỉnh cao của ẩm thực Nhật Bản, nằm trong số những loại thịt đắt nhất thế giới.
Sở hữu vòng eo nhỏ 'chỉ bằng gang tay', nữ người mẫu Beca Michie khiến nhiều người đặt nghi vấn về tính chân thật của những bức ảnh được cô đăng tải.
Pickleball – môn thể thao đang lên cơn sốt tại Việt Nam – không chỉ thu hút người chơi, mà còn khiến các đối tượng lừa đảo “nhòm ngó”.
Liên danh Nam Mê Kông - MekongHomes là nhà đầu tư vừa trúng dự án Khu đô thị Cát Khánh gần 2.000 tỷ ở Gia Lai.
Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Hữu Tuất là một trong ba người sáng lập PeaceSoft (tiền thân của Tập đoàn NextTech).
Các công trình vi phạm trật tự xây dựng đều xây sai giấy phép, cơi nới, biến tum thành tầng. Một số nhà hiện sử dụng kinh doanh nhà trọ.
Từ dòng bình dân đến cao cấp, nhiều mẫu máy giặt đồng loạt giảm giá mạnh, có sản phẩm chỉ còn một nửa so với giá niêm yết.
SHS lãi trước thuế 590 tỷ đồng quý 3, gấp 8 lần cùng kỳ nhờ tăng trưởng mạnh ở môi giới, tự doanh và cho vay margin.
Lợi nhuận quý 3/2025 của Nhựa Bình Minh đạt 351 tỷ đồng, cao nhất từ khi trở thành công ty con của Nawaplastic.
Quý 3/2025, CVS tiếp tục thua lỗ dù doanh thu tăng trưởng mạnh, kéo dài chuỗi 13 quý kinh doanh không có lãi.
Sản lượng sụt giảm, xuất khẩu gặp khó khiến TNS chỉ lãi chưa đầy 1 tỷ đồng trong quý 3, giảm gần 91% so với cùng kỳ.
Từng gây chú ý với loạt thương vụ triệu đô trên chương trình truyền hình nhưng Shark Bình là một trong số những "cá mập" có tỷ lệ giải ngân khá thấp.
Theo ước tính của Forbes, 5 tỷ phú USD của Việt Nam đều ghi nhận khối tài sản tăng so với đầu năm.
Bảo hiểm xã hội TP HCM vừa công khai danh sách đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT, số liệu tính đến ngày 30/9/2025
Từ tháng 4/2024 đến nay, ông Đào Mạnh Dũng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tập đoàn NextTech.
Kiếm được số tiền khủng từ buôn bán hàng giả, Ngân 98 không ngại đầu tư vào hàng loạt bất động sản đắt đỏ, siêu xe và đi du lịch.
Shark Bình khởi nghiệp với Công ty CP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình, sau đó trở thành Chủ tịch NextTech Group.
UBCKNN vừa ban hành quyết định đình chỉ hai kiểm toán viên của Grant Thornton liên quan đến BCTC năm 2024 của Saigon Water (SII) do không đạt yêu cầu kiểm toán.
NextTech của Shark Bình rót vốn vào hơn 20 doanh nghiệp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính, truyền thông.
Trong bối cảnh cổ phiếu Taseco Land tăng hơn 150% từ đầu năm, Dragon Capital vẫn mạnh tay rót vốn, nâng tỷ lệ sở hữu lên mức trên 8%.
Từng được giới đầu tư kỳ vọng, song dự án tiền số AntEx mà Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD nhanh chóng sụp đổ, khiến nhà đầu tư gần như mất trắng.
Khởi nghiệp từ 22 con lợn, Tần Anh Lâm đã xây dựng được công ty chăn nuôi và sản xuất thịt lợn lớn nhất Trung Quốc, sở hữu khối tài sản 22,7 tỷ USD.