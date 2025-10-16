Biết gì công ty Hida đứng sau vụ 'phù phép' thịt trâu thành bò cao cấp?

Một tuần trước khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, Công ty cổ phần thực phẩm Hida tăng vốn điều lệ lên 21 tỷ đồng.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm".

Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Hida; Nguyễn Thị Thúy Hoa - Kế toán trưởng Công ty cổ phần thực phẩm Hida; Nguyễn Thị Dung - Giám đốc sản xuất công ty cổ phần thực phẩm Hida; Trần Hoàng Phước - Giám đốc Công ty SK FOODS Việt Nam, theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Nhóm đối tượng nêu trên đã "phù phép" thịt trâu kém chất lượng nhập khẩu từ Ấn Độ thành bò cao cấp rồi bán với giá cao.

Về Công ty cổ phần thực phẩm Hida, qua tìm hiểu, doanh nghiệp này được thành lập tháng 2/2022, có địa chỉ tại thôn Dền, xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.

Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật cho Hida.

Khi mới thành lập, Công ty cổ phần thực phẩm Hida có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, với 4 thành viên góp vốn. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm giữ 47,5% cổ phần; tiếp đến là 2 cổ đông Hoàng Điệp, Nguyễn Thị Phương Thảo cùng góp 15%; 12,5%, còn lại thuộc về cổ đông Trần Văn Lâm.

Một tuần trước khi bị lực lượng chức năng kiểm tra (tức ngày 12/9/2025), Công ty cổ phần thực phẩm Hida tăng vốn điều lệ lên 21 tỷ đồng.

Đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu SK Foods Việt Nam, doanh nghiệp này thành lập tháng 11/2022 tại Đà Nẵng. Cổ đông chính của doanh nghiệp này là ông Trần Hoàng Phước (nắm 70%). Ông Phước từng giữ vị trí giám đốc và cổ đông tại một công ty thực phẩm khác ở TP HCM nhưng đã thoái vốn từ năm 2018.