Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Biết gì công ty Hida đứng sau vụ 'phù phép' thịt trâu thành bò cao cấp?

Một tuần trước khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, Công ty cổ phần thực phẩm Hida tăng vốn điều lệ lên 21 tỷ đồng.

Bảo Ngân

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm".

Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Hida; Nguyễn Thị Thúy Hoa - Kế toán trưởng Công ty cổ phần thực phẩm Hida; Nguyễn Thị Dung - Giám đốc sản xuất công ty cổ phần thực phẩm Hida; Trần Hoàng Phước - Giám đốc Công ty SK FOODS Việt Nam, theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Nhóm đối tượng nêu trên đã "phù phép" thịt trâu kém chất lượng nhập khẩu từ Ấn Độ thành bò cao cấp rồi bán với giá cao.

a12.jpg
Thịt trâu kém chất lượng được các đối tượng nhập khẩu từ Ấn Độ sau đó "phù phép" thành bò cao cấp bán với giá cao.

Về Công ty cổ phần thực phẩm Hida, qua tìm hiểu, doanh nghiệp này được thành lập tháng 2/2022, có địa chỉ tại thôn Dền, xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.

Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật cho Hida.

cats-2853.jpg
Công ty cổ phần thực phẩm Hida được thành lập năm 2022.

Khi mới thành lập, Công ty cổ phần thực phẩm Hida có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, với 4 thành viên góp vốn. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm giữ 47,5% cổ phần; tiếp đến là 2 cổ đông Hoàng Điệp, Nguyễn Thị Phương Thảo cùng góp 15%; 12,5%, còn lại thuộc về cổ đông Trần Văn Lâm.

Một tuần trước khi bị lực lượng chức năng kiểm tra (tức ngày 12/9/2025), Công ty cổ phần thực phẩm Hida tăng vốn điều lệ lên 21 tỷ đồng.

Đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu SK Foods Việt Nam, doanh nghiệp này thành lập tháng 11/2022 tại Đà Nẵng. Cổ đông chính của doanh nghiệp này là ông Trần Hoàng Phước (nắm 70%). Ông Phước từng giữ vị trí giám đốc và cổ đông tại một công ty thực phẩm khác ở TP HCM nhưng đã thoái vốn từ năm 2018.

Trước đó, tại Hội nghị thông tin báo chí, công bố kết quả điều tra một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế và môi trường thời gian qua, Công an TP Hà Nội có thông tin về vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm liên quan đến Công ty cổ phần thực phẩm Hida.

Theo đó, ngày 19/9, Công an TP Hà Nội phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến của Công ty cổ phần thực phẩm Hida, phát hiện và bắt quả tang nhân viên đang bơm dung dịch "tinh chất" vào thịt trâu để giả làm thịt bò nhãn hiệu Hidasan.

Điều tra bước đầu xác định, lợi dụng thị hiếu của người tiêu dùng với loại thịt bò Nhật Wagyu có vân mỡ, Trần Hoàng Phước đã đặt hàng Công ty cổ phần thực phẩm Hida do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng giám đốcg sản xuất thịt bò giả.

Thảo mua thịt trâu kém chất lượng nhập khẩu từ Ấn Độ với giá khoảng 120.000 đồng/kg, sau đó bơm phụ phẩm, tinh chất tạo vân, đóng gói, dán nhãn "thịt bò Hidasan" và bán ra thị trường với giá 400.000–600.000 đồng/kg.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 14 tấn thịt trâu giả bò tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP HCM. Kết quả giám định tại Viện Kiểm nghiệm quốc gia cho thấy, 24/29 mẫu thịt "bò" của Công ty Hida có ADN là thịt trâu.

#công ty Hida #Công ty cổ phần thực phẩm Hida #phù phép thịt trâu thành bò cao cấp

Bài liên quan

Kinh doanh

Những thương vụ triệu USD của Shark Bình trước khi bị bắt

Từng gây chú ý với loạt thương vụ triệu đô trên chương trình truyền hình nhưng Shark Bình là một trong số những "cá mập" có tỷ lệ giải ngân khá thấp. 

Trước khi vướng vòng lao lý, Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch Tập đoàn NextTech còn nổi tiếng với vai trò “cá mập” trên chương trình Shark Tank Việt Nam. Shark Bình lần đầu xuất hiện ở mùa 3 (năm 2019).

Sau 5 mùa 'ngồi ghế nóng' Shark Tank Việt Nam, Shark Bình gây nhiều chú ý với loạt thương vụ triệu đô.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Nhựa Bình Minh lãi kỷ lục quý 3, gần 70% tài sản là tiền mặt

Lợi nhuận quý 3/2025 của Nhựa Bình Minh đạt 351 tỷ đồng, cao nhất từ khi trở thành công ty con của Nawaplastic.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 3 đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 9%. Giá vốn hàng bán giảm tỷ trọng, giúp lợi nhuận gộp đạt 734 tỷ đồng, tăng 21%. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện rõ rệt, từ mức 43,09% trong quý 3/2024 lên 47,91% trong kỳ này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới