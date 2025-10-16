Hà Nội

Cận cảnh quá trình “phù phép” 14 tấn thịt trâu thành thịt bò Wagyu

Kinh doanh

Cận cảnh quá trình “phù phép” 14 tấn thịt trâu thành thịt bò Wagyu

Nguyễn Thị Phương Thảo mua thịt trâu loại kém chất lượng, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác thịt bò để bán ra thị trường.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm HIDA. Ảnh: CAHN
Quá trình điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân - thích sử dụng thịt bò Nhật Wagyu, có vân mỡ, Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM) liên hệ Công ty Hida (do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng Giám đốc) để đặt sản xuất thịt bò giả. Ảnh: Nhandan
Ngày 19/9, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cơ quan quản lý thị trường kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty CP thực phẩm Hida (Công ty Hida), địa chỉ: thôn Dền, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Ảnh: Plo
Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhân viên của Công ty Hida đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu thành thịt bò mang nhãn hiệu Hidasan. Ảnh: Plo
Nguyễn Thị Phương Thảo mua thịt trâu (loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ) với giá 120.000 đồng/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá 400.000-600.000 đồng/kg. Ảnh: CATP
Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy, từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã cấu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP HCM. Ảnh: Plo
Quá trình khám xét tại các điểm liên quan, cơ quan chức năng thu giữ 65 tấn thịt trâu, thịt bò giả và toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến, sản xuất hàng giả. Ảnh: Plo
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn thu giữ 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò Wagyu nhập khẩu. Ảnh: chụp màn hình Plo
Tiến hành giám định tại Viện Kiểm nghiệm quốc gia, kết luận 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của Công ty Hida có ADN là thịt trâu. Ảnh: chụp màn hình Plo
Ngoài ra, cơ quan điều tra đang giám định số bột tinh chất trên để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe hay không. Ảnh: Plo
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan và xác định hậu quả cụ thể đối với người tiêu dùng và thị trường thực phẩm. Ảnh: Plo
#Sản xuất thịt giả và buôn bán hàng giả #Lợi dụng nhu cầu thịt bò Wagyu #Chế biến thịt trâu thành thịt bò #Điều tra và xử lý vi phạm thực phẩm giả #Thu giữ và giám định thịt trâu #thịt bò giả

