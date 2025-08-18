[INFOGRAPHIC] Tanchjim Nora - Đơn giản mà hiệu quả

Samsung đang mở rộng chương trình Certified Re-Newed và lần đầu tiên áp dụng cho các thiết bị dòng Galaxy Z.

Samsung đang mở rộng chương trình Certified Re-Newed (hàng đã được tân trang lại và được xác nhận bởi nhà sản xuất hoặc đối tác uy tín) và lần đầu tiên áp dụng cho các thiết bị dòng Galaxy Z.

Bắt đầu từ tháng 8, các thiết bị Galaxy Z Fold5 và Galaxy Z Flip5 Certified Re-Newed sẽ được bán độc quyền tại Samsung.com, mang đến một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn trải nghiệm dòng Galaxy Z lần đầu tiên với mức giá ưu đãi.