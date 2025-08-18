[INFOGRAPHIC] Tanchjim Nora - Đơn giản mà hiệu quả

Vivo V60: “Bản sao iPhone” pin 6.500 mAh giá chỉ 11 triệu
Vivo V60 gây chú ý với thiết kế như iPhone 16, pin khủng 6.500 mAh, màn AMOLED đẹp, camera zoom ấn tượng và giá khởi điểm chỉ từ 11,2 triệu đồng.
Lộ diện xe tải điện tự lái, âm thầm khai khoáng 24/7 tại Trung Quốc
Dự án vận chuyển than đá không phát thải carbon đầu tiên trên thế giới chính thức đi vào hoạt động tại Trung Quốc.
Theo Interesting Engineering, Trung Quốc đã triển khai một đội xe tải khai thác điện tự hành tại mỏ than lộ thiên Yimin ở khu tự trị Nội Mông vào tháng 5. Dự án do tập đoàn năng lượng nhà nước Huaneng Group dẫn đầu, bao gồm 100 xe tải không người lái được vận hành bởi hệ thống lái tự động của Huawei.
Samsung lần đầu tiên công bố dòng Galaxy Z tân trang
Samsung đang mở rộng chương trình Certified Re-Newed và lần đầu tiên áp dụng cho các thiết bị dòng Galaxy Z.
Samsung đang mở rộng chương trình Certified Re-Newed (hàng đã được tân trang lại và được xác nhận bởi nhà sản xuất hoặc đối tác uy tín) và lần đầu tiên áp dụng cho các thiết bị dòng Galaxy Z.
Bắt đầu từ tháng 8, các thiết bị Galaxy Z Fold5 và Galaxy Z Flip5 Certified Re-Newed sẽ được bán độc quyền tại Samsung.com, mang đến một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn trải nghiệm dòng Galaxy Z lần đầu tiên với mức giá ưu đãi.
