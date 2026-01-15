[INFOGRAPHIC] Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine là ai?

Ông Mykhailo Fedorov, 34 tuổi, mới đây được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.
Audi Hồ Chí Minh là showroom đầu tiên tại Việt Nam và tiên phong tại Đông Nam Á được thiết kế theo mô hình Progressive Showroom Concept của Audi toàn cầu.
Một cần cẩu xây dựng đã đổ sập xuống đường cao tốc ở Thái Lan khiến hai người thiệt mạng.
Iran đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay thương mại trong nhiều giờ vào sáng sớm 15/1.
Đài truyền hình Israel đưa tin, khả năng Mỹ sẽ tấn công Iran tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.
Vùng đất Greenland chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.
Hàng chục người thiệt mạng trong một vụ tai nạn phà ở miền bắc Mali.
Một phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới Cairo để đàm phán với các quan chức Ai Cập về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ, Jesper Moller Sorensen, cho biết ông đã nói rõ ràng với nghị sĩ Mỹ Randy Fine rằng Greenland là một phần của Đan Mạch.
3 công nhân nhà máy dệt, trong đó có hai anh em ruột, đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau khi một đoàn tàu đâm vào xe bán tải chở công nhân ở Pakistan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy bỏ mọi cuộc gặp với quan chức Iran trong bối cảnh cuộc biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này vẫn tiếp diễn.
Một nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.
Một phụ nữ 56 tuổi đã bị cá mập tấn công trên bãi biển ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Nạn nhân được xác định đã tử vong.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đang làm suy yếu các nỗ lực hòa giải của Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh khẩn cấp, kêu gọi tất cả công dân Mỹ tại Iran phải rời khỏi nước này ngay lập tức.
Sét đánh trúng một nhóm người nông dân đang trú mưa tại Ngoma, Rwanda, khiến 9 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi chính quyền Iran kiềm chế tối đa và tạo điều kiện tiếp cận thông tin trong nước.
Romania đang trải qua một đợt rét đậm trong mùa đông, với tuyết rơi dày, sương giá kéo dài và nhiệt độ cực thấp ở nhiều vùng trên khắp cả nước.
Vụ đánh bom nhằm vào một chiếc xe cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan đã khiến 6 sĩ quan thiệt mạng.