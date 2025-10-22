[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp ấn tượng của nữ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi

Bà Takaichi Sanae đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản sau cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội vào ngày 21/10.
Những hình ảnh mới nhất được Hằng Túi chia sẻ về bé Su đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp tuổi 16 của cô bé.
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Delhi (Ấn Độ) đã giảm xuống mức tồi tệ nhất trong 5 năm qua.
Quan chức Nga bác bỏ thông tin của truyền thông cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump bị hoãn lại.
Thủ tướng Slovakia Fico nói rằng nếu EU thực sự muốn một nền hòa bình ở Ukraine, họ phải làm mọi cách để cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra tại Hungary.
Một vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu đã làm rung chuyển ngôi làng Ezza ở miền nam Nigeria, khiến ít nhất 38 người "hôi của" thiệt mạng.
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.
Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), đã đón đợt tuyết rơi đầu mùa, phủ trắng nhiều khu vực trong thành phố.
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đến nhà tù La Sante ở thủ đô Paris để bắt đầu thụ án 5 năm tù.
Hỏa hoạn bùng phát tại Tòa nhà Trung tâm Seoul ở Hàn Quốc, khiến hơn 110 người phải sơ tán và 3 người bị thương.
Bộ Ngoại giao Nga cho rằng EU đang làm mọi cách có thể để phá hoại hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Nhà Trắng bắt đầu phá dỡ một phần Cánh Đông để phục vụ cho việc xây dựng phòng khiêu vũ theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ "xóa sổ" Hamas nếu lực lượng này không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn với Israel.
Chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Emirates được cho là đã trượt khỏi đường băng, đâm vào một xe dịch vụ trên mặt đất rồi lao xuống biển.
Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio.
Một người thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau khi một chiếc xe lao vào đám đông đang dự tiệc sinh nhật tại bang Maryland, Mỹ, cuối tuần qua.
Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris (Pháp) là bảo tàng nghệ thuật lớn nhất và được ghé thăm nhiều nhất thế giới.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố phát động một đợt tấn công mới nhằm vào lực lượng Hamas ở phía nam Dải Gaza.
Lực lượng Houthi đã bắt giữ 20 nhân viên của nhiều cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc tại thủ đô Sanaa, Yemen.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Ukraine sẽ phải nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga để có thể chấm dứt cuộc xung đột.
Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ lật xe buýt du lịch ở Brazil đã tăng lên 17 người.
Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc (UNWTO) xếp 4 ngôi làng này của Trung Quốc vào danh sách "Những ngôi làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2025.