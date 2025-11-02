[INFOGRAPHIC] Những thực phẩm giàu Vitamin A

Hãng Haojue của Trung Quốc vừa cho ra mắt mẫu xe tay ga Lumi 125 2026 với thiết kế cổ điển, động cơ mạnh mẽ tiết kiệm xăng và nhiều tiện nghi hiện đại.
Một số gia vị quen thuộc trong gian bếp giúp tăng cường hệ miễn dịch là tỏi, gừng, nghệ, tiêu, hành tây và hẹ.
Các loại rau như rau đay, mồng tơi, rau dền, khoai lang và bí ngô... giúp cải thiện tiêu hóa, giảm táo bón và thanh nhiệt cơ thể một cách tự nhiên.
Nhiễm giun có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như suy dinh dưỡng, thiếu máu, rối loạn tiêu hóa và các biến chứng nguy hiểm như tắc ruột, viêm đường mật...
Cục An toàn thực phẩm xử phạt nhiều công ty quảng cáo vống công dụng thực phẩm chức năng, gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh, yêu cầu gỡ bỏ, cải chính thông tin.
Bổ sung vitamin D, B12, K và Omega-3 qua chế độ ăn uống cân đối để bảo vệ tim khỏi các nguy cơ nguy hiểm như xơ vữa, huyết áp cao và đột quỵ.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo, hơn 580.000 lọ thuốc điều trị huyết áp prazosin hydrochloride đã bị thu hồi trên toàn quốc.
Nghiên cứu mới cho thấy việc tiếp xúc với ánh sáng mạnh vào ban đêm có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch nghiêm trọng.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh bị phạt 75 triệu vì quảng cáo sai phép sản phẩm bảo vệ sức khỏe Curcumin. Sử dụng Curcumin sai dễ thủng dạ dày, loét nặng...
Bé trai 14 tháng tuổi ở Hà Nội nuốt phải hạt nở đồ chơi, gây tắc ruột nguy hiểm được phẫu thuật khẩn cấp cứu sống bệnh nhi.
Các cách đơn giản như xoa bóp, hạn chế đứng lâu và dùng vớ áp lực để giảm thiểu các triệu chứng và cải thiện lưu thông máu hiệu quả, giảm giãn tĩnh mạch.
Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Bernard 1, Công ty Dược phẩm An Khang Pharma, Nhà thuốc 5D Ký Hòa tại TP HCM vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt do loạt vi phạm.
Nhiều loại thuốc như thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, thuốc giảm đau opioid,... có thể ảnh hưởng đến chức năng thần kinh nếu sử dụng lâu dài.
Bông cải xanh mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bảo vệ sức khỏe tim mạch và mắt...
Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập thường xuyên, việc bổ sung vitamin đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ làm chậm lão hóa.
Thừa muối gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe như tăng huyết áp, các bệnh tim mạch, suy thận, ung thư dạ dày, loãng xương, sưng phù và ảnh hưởng chức năng não.
Hợp chất mới CMX410 có tiềm năng trở thành nền tảng cho thuốc kháng sinh mới, chống lại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới.
Sở Y tế Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
Tính đến tối ngày 31/10, mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh, thành phố miền Trung đã làm 34 người chết, mất tích.
Ung thư dạ dày tiến triển âm thầm, việc nhận biết sớm qua tầm soát định kỳ là yếu tố quyết định thành công điều trị và nâng cao cơ hội sống.