Bật mí chuyến bay đầu tiên hạ cánh an toàn xuống sân bay Long Thành

Kinh doanh

Bật mí chuyến bay đầu tiên hạ cánh an toàn xuống sân bay Long Thành

Chiều 15/12, máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN5001 của Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay kỹ thuật đã đáp xuống sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Hoàng Minh (tổng hợp)
Đúng 16h05 ngày 15/12, tàu bay Boeing 787-9 mang màu sơn Vietnam Airlines đã hạ cánh an toàn xuống Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Tạp chí hàng không
Chuyến bay được thực hiện theo phương án bay kỹ thuật đã được xây dựng trước, nhằm kiểm chứng sự đồng bộ giữa hệ thống điều hành bay, dẫn đường, không lưu và hạ tầng đường băng, sân đỗ tại Long Thành. Ảnh: Plo
Chuyến bay chỉ chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật. Tàu bay sử dụng là Boeing 787 mang số hiệu VN 5001, dòng máy bay thân rộng do Boeing phát triển, hiện là loại có kích thước lớn nhất trong đội bay của Vietnam Airlines. Ảnh: Báo Đồng Nai
Boeing 787 là loại máy bay sở hữu công nghệ hàng đầu với 2 động cơ phản lực và có sức chứa hành khách lên đến hơn 300 người. Ảnh: Tập chí hàng không
Bên cạnh đó, phạm vi bay được mở rộng giúp Boeing 787 được lựa chọn để khai thác những đường bay dài. Ảnh: Plo
Trong suốt quá trình tiếp cận và hạ cánh, các thông số kỹ thuật của tàu bay và mặt đất được theo dõi chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế. Ảnh: Tập chí hàng không
Khi hạ cánh, máy bay được xe dẫn đường đưa theo vệt lăn D24, di chuyển qua khu vực xe cứu hỏa phun nước chào mừng trước khi vào sân đỗ. Ảnh: Tập chí hàng không
Kết quả thu được của chuyến bay kỹ thuật chiều 15/12 là cơ sở để cơ quan chức năng và đơn vị khai thác tiếp tục hoàn thiện quy trình, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong giai đoạn vận hành. Ảnh: Nhân đân
Theo kế hoạch, ngày 19/12 tới, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay chính thức đầu tiên. Ảnh: Nhân dân
Theo đó, 3 tàu bay của 3 hãng hàng không khởi hành từ sân bay Nội Bài sẽ lần lượt hạ cánh tại Long Thành sau đó quay trở lại sân bay Nội Bài. Ảnh: Hanoimoi
