3 hãng hàng không Việt dùng máy bay gì 'chào sân" Long Thành ngày 19/12?

Theo dự kiến, 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways sẽ hạ cánh tại sân bay Long Thành trong ngày 19/12.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức chuyến bay chính thức đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào ngày 19/12.

Theo cơ quan quản lý hàng không, việc này được triển khai trên cơ sở kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp ngày 14/12 về tiến độ dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 nhằm bảo đảm chuyến bay đầu tiên diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Vietnam Airlines dự kiến khai thác 1 tàu bay code E, loại Boeing 787 Dreamliner, thực hiện chặng Nội Bài - Long Thành - Nội Bài trong khung giờ 6h15 đến 8h. Đây là chuyến bay chở đại biểu và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, không phải chuyến bay thương mại.

Trong khi đó, Vietjet Air và Bamboo Airways mỗi hãng dự kiến khai thác một tàu bay code C, loại Airbus A320/321, thực hiện chặng bay Tân Sơn Nhất - Long Thành - Tân Sơn Nhất trong khoảng thời gian từ 8h đến 8h40. Trên các chuyến bay này chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật, phục vụ công tác đánh giá, hoàn thiện quy trình khai thác tại sân bay mới.

Về dịch vụ mặt đất, tàu bay của Vietnam Airlines do VIAGS đảm nhiệm, còn Vietjet và Bamboo Airways do SAGS cung cấp.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không rà soát kỹ lưỡng phương án nhiên liệu cho các chuyến bay khứ hồi, chủ động làm việc với đơn vị cung cấp nhiên liệu hàng không khi cần thiết; đồng thời tự bảo đảm hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay.

Đồng thời, 3 hãng bay làm việc với Cục Hàng không để hoàn tất thủ tục cấp phép bay và phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thực hiện các yêu cầu về an ninh hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Hãng hàng không Vietjet và Bamboo Airways chuẩn bị tàu bay, tổ lái và các nhân viên kỹ thuật cần thiết theo yêu cầu; rà soát, cập nhật các thông tin số liệu, thông số kỹ thuật của Cảng HKQT Long Thành (đã được công bố tin tức hàng không) để phục vụ cho các chuyến bay ngày 19/12/2025.