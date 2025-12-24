Hà Nội

Xe

Stellantis triệu hồi 52.565 xe bán tải Ram HD do lo ngại mất an toàn

Số lượng xe bị triệu hồi lần này nhiều nhất lên đến 52.565 xe, với lý do lỗi phần mềm trong mô-đun điều khiển hệ thống an toàn cho người ngồi trong xe.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu siêu bán tải bán tải Ram HD 2024.

Hãng xe bán tải Ram, thuộc sở hữu của Stellantis, đang triệu hồi hàng chục nghìn xe do lỗi phần mềm trong mô-đun điều khiển hệ thống an toàn cho người ngồi trong xe. Trong số khoảng 52.565 xe bị ảnh hưởng tại Hoa Kỳ, lỗi này có thể làm vô hiệu hóa túi khí và bộ căng dây an toàn bên người lái.

Như thể điều đó vẫn chưa đủ tệ, hệ thống kiểm soát ổn định điện tử cũng có thể bị vô hiệu hóa. Theo FCA US LLC, các xe nói trên có thể không đáp ứng các yêu cầu của hai tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang, cụ thể là tiêu chuẩn 126 về hệ thống kiểm soát ổn định điện tử và tiêu chuẩn 208 về bảo vệ người ngồi trong xe khi xảy ra va chạm.

1-8608.jpg
Stellantis triệu hồi 52.565 xe bán tải Ram HD do lo ngại mất an toàn.

Tài liệu triệu hồi liệt kê không dưới năm mã phụ tùng cho các mô-đun điều khiển túi khí bị nghi ngờ, được cung cấp bởi Robert Bosch ở Farmington Hills, Michigan. Trong khi đó, ngày sản xuất bị nghi ngờ nằm ​​trong khoảng từ ngày 18/7/2024 đến ngày 22/5/2025.

Cần lưu ý rằng xe tải Ram hạng nặng hiện đang được sản xuất tại Saltillo, Mexico. Nhà máy này được hoàn thành vào năm 1995 và có diện tích sàn 212.850 feet vuông. Xe tải Ram nửa tấn được lắp ráp tại Sterling Heights, Michigan và tại Nhà máy lắp ráp xe tải Saltillo để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

4-2247.jpg
52.565 chiếc Ram bị triệu hồi phần lớn thuộc các biến thể 2500, 3500 Pickup và 3500 Cab Chassis, 4500 Cab Chassis, và 5500 Cab Chassis đời 2025.

Theo báo cáo triệu hồi của NHTSA, 52.565 chiếc Ram bị triệu hồi phần lớn thuộc các biến thể 2500, 3500 Pickup và 3500 Cab Chassis, 4500 Cab Chassis, và 5500 Cab Chassis đời 2025.

Tổ chức An toàn Kỹ thuật và Tuân thủ Quy định đã bắt đầu xem xét vấn đề được mô tả từ tháng 10/2025, và cuộc điều tra tiếp theo có sự tham gia của bộ phận Kỹ thuật và Chất lượng Nhà cung cấp của FCA US. Không có gì đáng ngạc nhiên, giải pháp được đưa ra dưới dạng cập nhật phần mềm cho mô-đun ORC.

3-6369.jpg
Mẫu xe bán tải Ram HD bị triệu hồi với lý do lỗi phần mềm trong mô-đun điều khiển hệ thống an toàn cho người ngồi trong xe.

Các đại lý đã được thông báo vào ngày 19/12/2025, trong khi thông báo cho khách hàng sẽ đến vào ngày 15/1/2026 hoặc ngày 16/1/2026. Số VIN bị ảnh hưởng đã được tải lên trang web của Mopar vào ngày 19/12/2025. Số nhận dạng xe của chúng bắt đầu bằng số 3 đối với Mexico và chữ C đối với Stellantis, tiếp theo là số 6 đối với xe bán tải hoặc số 7 đối với xe khung gầm.

Các ký tự còn lại bao gồm hạng cân, dòng xe, series, kiểu thân xe, loại động cơ, chữ số kiểm tra, năm sản xuất, chữ G dành cho nhà máy lắp ráp xe tải Saltillo, và một chuỗi ký tự đặc biệt. Cả xe bán tải và xe khung gầm đều được trang bị động cơ HEMI hoặc Cummins, tuy nhiên công suất có sự khác biệt nhỏ.

