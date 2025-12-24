Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Diệu Nhi diện đầm đỏ hở lưng, gợi cảm đón Giáng sinh

Giải trí

Diệu Nhi diện đầm đỏ hở lưng, gợi cảm đón Giáng sinh

Những hình ảnh mới của Diệu Nhi trong dịp Giáng sinh nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nữ diễn viên xuất hiện với phong cách gợi cảm, táo bạo hiếm thấy. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Diệu Nhi chia sẻ loạt ảnh đón Giáng sinh với tạo hình hoàn toàn khác ngày thường.
Mới đây, Diệu Nhi chia sẻ loạt ảnh đón Giáng sinh với tạo hình hoàn toàn khác ngày thường.
Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy đỏ hai dây dáng ngắn, thiết kế ôm sát cơ thể, giúp tôn lên vóc dáng thon gọn.
Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy đỏ hai dây dáng ngắn, thiết kế ôm sát cơ thể, giúp tôn lên vóc dáng thon gọn.
Điểm nhấn đặc biệt của trang phục chính là phần hở lưng tinh tế, vừa đủ để tăng độ gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch của nữ diễn viên.
Điểm nhấn đặc biệt của trang phục chính là phần hở lưng tinh tế, vừa đủ để tăng độ gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch của nữ diễn viên.
Từ lâu, Diệu Nhi được biết đến với hình ảnh năng động, hài hước và gần gũi. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, cô liên tục khiến khán giả bất ngờ khi thử nghiệm phong cách thời trang quyến rũ hơn.
Từ lâu, Diệu Nhi được biết đến với hình ảnh năng động, hài hước và gần gũi. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, cô liên tục khiến khán giả bất ngờ khi thử nghiệm phong cách thời trang quyến rũ hơn.
Những thiết kế ôm sát, phối khoảng hở khéo léo giúp nữ diễn viên khoe trọn đường cong ngày càng nóng bỏng và thần thái tự tin.
Những thiết kế ôm sát, phối khoảng hở khéo léo giúp nữ diễn viên khoe trọn đường cong ngày càng nóng bỏng và thần thái tự tin.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, loạt ảnh đã nhận về hàng nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều người hâm mộ không giấu được sự ngạc nhiên trước màn “lột xác” của Diệu Nhi, cho rằng cô ngày càng xinh đẹp, cuốn hút và mặn mà hơn theo thời gian.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, loạt ảnh đã nhận về hàng nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều người hâm mộ không giấu được sự ngạc nhiên trước màn “lột xác” của Diệu Nhi, cho rằng cô ngày càng xinh đẹp, cuốn hút và mặn mà hơn theo thời gian.
Không ít ý kiến còn nhận xét rằng kể từ khi lập gia đình, nữ diễn viên toát lên khí chất tự tin, rạng rỡ và quyến rũ rõ rệt.
Không ít ý kiến còn nhận xét rằng kể từ khi lập gia đình, nữ diễn viên toát lên khí chất tự tin, rạng rỡ và quyến rũ rõ rệt.
Cô ngày càng chăm chút cho hình ảnh cá nhân, không ngừng thử sức với nhiều phong cách khác nhau, từ thanh lịch, cá tính cho đến gợi cảm, thời thượng.
Cô ngày càng chăm chút cho hình ảnh cá nhân, không ngừng thử sức với nhiều phong cách khác nhau, từ thanh lịch, cá tính cho đến gợi cảm, thời thượng.
Nếu trước đây Diệu Nhi thường gắn với hình tượng hài hước, có phần tinh nghịch thì hiện tại, cô đã dần khẳng định bản thân ở vị thế một nghệ sĩ đa năng, vừa duyên dáng vừa sang trọng.
Nếu trước đây Diệu Nhi thường gắn với hình tượng hài hước, có phần tinh nghịch thì hiện tại, cô đã dần khẳng định bản thân ở vị thế một nghệ sĩ đa năng, vừa duyên dáng vừa sang trọng.
Diệu Nhi ngày càng tự tin tỏa sáng trước ống kính, dù là trên sân khấu hay trong những bộ ảnh thời trang. Ảnh: FB Diệu Nhi
Diệu Nhi ngày càng tự tin tỏa sáng trước ống kính, dù là trên sân khấu hay trong những bộ ảnh thời trang. Ảnh: FB Diệu Nhi
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Diệu Nhi #diễn viên Diệu Nhi #Diệu Nhi gợi cảm #nhan sắc Diệu Nhi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT