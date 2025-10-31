[INFOGRAPHIC] Leica M EV1, Máy ảnh Leica M đầu tiên có ống ngắm điện tử

Leica M EV1 đánh dấu bước ngoặt trong 70 năm lịch sử của dòng Leica M: lần đầu tiên tích hợp ống ngắm điện tử EVF, kết hợp di sản cơ học và công nghệ hiện đại.
Một người phụ nữ 69 tuổi, đã cắn lại con chó Pitbull để cứu chú chó cưng của mình trong một cuộc tấn công kinh hoàng.
Bản cập nhập iOS 26.1 có nhiều tính năng tiện lợi như khóa cử chỉ mở Camera, vuốt để tắt báo thức hay tùy chỉnh độ trong suốt của giao diện.
Google vừa bổ sung tính năng mới cho Gemini, cho phép người dùng tạo slide thuyết trình chỉ bằng cách tải lên tài liệu có sẵn.
Motorola không chỉ mang theo lịch sử mà còn hứa hẹn những sản phẩm smartphone đột phá. Cùng mình khám phá 5 điều thú vị về Motorola mà có lẽ bạn chưa biết nhé!
Startup Noetix Robotics vừa ra mắt robot Bumi giá chỉ 37 triệu đồng, rẻ hơn cả iPhone 17 Pro Max, mở ra kỷ nguyên robot tiêu dùng phổ thông cho mọi nhà.
Khi công cụ Sora của OpenAI giúp bất kỳ ai tạo video siêu thực, việc phân biệt đâu là thật, đâu là giả (deepfake) trở thành kỹ năng sống còn trên mạng xã hội.
OPPO chính thức ra mắt Find X9 Series tại Việt Nam, cùng thời điểm sự kiện ra mắt toàn cầu tại Barcelona, Tây Ban Nha.
Giữ ảnh trong điện thoại tưởng vô hại, nhưng nếu chứa 7 loại hình dưới đây, bạn có thể bị đánh cắp thông tin, mất tiền mà không hay biết.
Cộng đồng Liên Quân “dậy sóng” trước màn cosplay Violet Huyết Ma Thần của hot girl Việt Phan Thị Hoài Thương.
Redmi Watch 6 gây chú ý khi có thiết kế giống Apple Watch, pin bền tới 24 ngày, tích hợp GPS, màn hình AMOLED 2,07 inch nhưng giá chỉ hơn 2 triệu đồng.
Cơn sốt AI khiến kỹ sư của Nvidia trở thành “triệu phú trên giấy”, nhưng đồng thời bị khóa chặt bởi chính những cổ phiếu thưởng triệu đô chưa kịp về tay.
Google vừa giới thiệu tính năng mới trong ứng dụng Gemini giúp tách một tài liệu hoặc đoạn mô tả của người dùng thành slide trình chiếu nhanh ...như gió.
Samsung đã chính thức giới thiệu mẫu điện thoại gập 3 đầu tiên của hãng tại triển lãm K-Tech Showcase bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025.
Amazon chuẩn bị cắt giảm lớn nhất lịch sử với 30.000 nhân viên văn phòng bị thay thế bằng AI, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược tự động hóa của tập đoàn.
Nike vừa công bố Project Amplify, một hệ thống giày trợ lực cơ học được thiết kế để giúp những người chạy bộ và đi bộ hàng ngày có thể di chuyển nhanh hơn.
CEO Nvidia cho rằng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, không chỉ kỹ sư phần mềm mà thợ điện, thợ sửa ống nước hay cơ khí mới là thế hệ triệu phú mới của nước Mỹ.
Cơn bùng nổ AI khiến nhiều người nhớ lại kỷ nguyên internet những năm 1990, nhưng lần này cuộc chơi lớn hơn, đắt đỏ hơn và rủi ro cũng sâu sắc hơn nhiều.
Màn cosplay Azzen’Ka mới nhất của Quỳnh Bei khiến cộng đồng mạng trầm trồ, khẳng định sức hút “không đối thủ” của hot TikToker đình đám.
Chatreey EX1, một chiếc mini PC thoạt nhìn giống như loa bluetooth chứa sức mạnh từ chip Ryzen 7 8745HS, 32GB RAM.
ChatGPT đang dần chiếm lấy “nguồn sống” 20 năm của Meta, thời gian chú ý của người dùng.
Intel đang trải qua cuộc tái cấu trúc lớn nhất trong lịch sử, khi hơn 35.000 nhân viên bị cắt giảm chỉ trong hai năm.