Máy ảnh số cũ bất ngờ hồi sinh sau 20 năm bị smartphone lấn át

Số hóa

Máy ảnh số cũ bất ngờ hồi sinh sau 20 năm bị smartphone lấn át

Tưởng chừng biến mất vì smartphone, máy ảnh số cũ lại gây sốt trở lại nhờ mang đến cảm giác hoài niệm và chất “không hoàn hảo” đầy cảm xúc.

Thiên Trang (TH)
Trong suốt 20 năm qua, smartphone đã thay thế hàng loạt món đồ công nghệ, nhưng máy ảnh số cũ lại bất ngờ hồi sinh.
Những chiếc digicam tưởng chừng lỗi thời nay trở thành trào lưu mới trong giới trẻ toàn cầu.
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Sản phẩm Máy ảnh &amp; Hình ảnh (CIPA), số lượng máy ảnh có ống kính tích hợp đã vượt mốc một triệu chiếc chỉ trong nửa đầu năm nay.
Điều khiến digicam hấp dẫn chính là cảm giác hoài niệm và sự “không hoàn hảo” trong từng bức ảnh.
Người dùng yêu thích độ nhiễu hạt, màu sắc rực rỡ và chất thô mộc mà smartphone khó lòng tái hiện.
Tại nhiều cửa hàng ở Hong Kong, máy ảnh số cũ hơn 15 năm tuổi vẫn được bán với giá cao.
Các hãng lớn như Fujifilm hay Ricoh đã nhanh chóng tung ra sản phẩm mới mô phỏng phong cách cổ điển.
Sự trở lại của digicam chứng minh rằng cảm xúc đôi khi còn giá trị hơn công nghệ hoàn hảo.
