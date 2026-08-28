[INFOGRAPHIC] Galaxy Z Flip8: Không chỉ đẹp, giờ đã thực dụng hơn

Galaxy Z Flip8 vẫn giữ thiết kế thời trang đặc trưng, nhưng FlexWindow 4,1 inch, camera FlexCam và pin 4.300mAh giúp máy hữu dụng hơn mỗi ngày.
UBND thành phố Hà Nội vừa cho phép thử nghiệm có kiểm soát dự án vận hành xe tự hành, robotaxi và robot thông minh, thời gian thực hiện dự án trong 24 tháng.
Những cuộc gọi chỉ đổ chuông vài giây từ đầu số 022, 024, 028 có thể là “mồi nhử” để xác thực thuê bao, thu thập dữ liệu và phục vụ lừa đảo.
UBND thành phố Hà Nội vừa cho phép thử nghiệm có kiểm soát dự án vận hành xe tự hành, robotaxi và robot thông minh, thời gian thực hiện dự án trong 24 tháng.
Xiaomi giới thiệu bộ ba chip Xring mới, trong đó Xring O3 phá vỡ kỷ lục AnTuTu, mở ra bước tiến lớn cho công nghệ di động và AI.
Honda City Hatchback HRC Concept xuất hiện tại Bangkok Auto Salon 2026, hé lộ hướng phát triển mới của các gói nâng cấp chính hàng Honda dưới thương hiệu HRC.
Chỉ một cuộc gọi từ số lạ, kẻ gian có thể đọc đúng tên hàng, số tiền và thúc giục nạn nhân chuyển khoản trước giờ giao.
OpenAI vừa trang bị tính năng mới cho phép ChatGPT theo dõi hoạt động của người dùng máy tính Mac, bao gồm các thao tác chuột, nội dung nhập từ bàn phím.
Robot Trung Quốc tiếp tục thống trị RoboCup 2026, bảo vệ ngôi vô địch và hướng tới mục tiêu đánh bại nhà vô địch World Cup của con người vào năm 2050.
Mẫu Hyundai Avante 2027 mới (hay còn có tên gọi Hyundai Elantra) hiện đã có mặt tại Hàn Quốc với hai tùy chọn hệ truyền động: xăng truyền thống và hybrid.
Bluetooth là công nghệ quen thuộc trên hàng tỷ thiết bị, nhưng tên gọi này lại bắt nguồn từ Harald Bluetooth, vị vua Viking từng thống nhất Đan Mạch và Na Uy.
Geely vừa thông báo triệu hồi loạt ôtô thuộc thương hiệu Lynk & Co và Galaxy tại Trung Quốc do lỗi hệ thống LiDAR có thể làm tăng nguy cơ tai nạn.
MG Hector Tomahawk EV mới được cung cấp với hai lựa chọn hệ truyền động là thuần điện và hybrid sạc điện, cùng trợ lý cá nhân AI tích hợp chức năng hát karaoke.
Chưa ra mắt, Phantom Blade Zero đã đạt khoảng 300.000 đơn đặt trước trên Steam, trở thành ứng viên sáng giá tiếp theo của game Trung Quốc.
Một chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class độc bản vừa được hãng độ Carlex Design định giá 3 triệu euro (tương đương 3,5 triệu USD - khoảng hơn 91 tỷ đồng).
Samsung vừa chính thức ra mắt ISOCELL HPC, cảm biến ảnh 200 megapixel mới nhất dành cho nhiếp ảnh trên điện thoại thông minh.
Xiaomi đã ra mắt chip lái xe thông minh 3nm tự phát triển đầu tiên là Xring D110, nó cho phép hãng tự chủ công nghệ tự lái và không phải phụ thuộc vào Nvidia.
Vishal Garg, CEO từng gây tranh cãi khi sa thải 900 nhân viên qua Zoom, nay bị chính Better loại khỏi vị trí và đối mặt cuộc chiến pháp lý.
Apple vừa chính thức trình làng thế hệ Mac Studio mới trên toàn cầu, mang đến bước nhảy vọt đáng chú ý cho dòng máy tính để bàn chuyên nghiệp.
Thị trường đầu tiên đón nhận mẫu xe Honda Rebel 300 2026 mới với công nghệ kết nối RoadSync sẽ là Ấn Độ, sau đó dự kiến là các nước khác trong thời gian tới.
Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa quyết định trao tặng Đại sứ thương hiệu Nguyễn Xuân Son phần thưởng 100 triệu tiền mặt cùng một chiếc JAECOO J5 EV Flagship.
Hyundai xác nhận sẽ sản xuất SantaFe EREV tại Mỹ, xe sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi, quãng đường di chuyển lên tới hơn 600 dặm (khoảng 966 km).