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[INFOGRAPHIC] Galaxy Z Flip8: Không chỉ đẹp, giờ đã thực dụng hơn

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Galaxy Z Flip8: Không chỉ đẹp, giờ đã thực dụng hơn

Galaxy Z Flip8 vẫn giữ thiết kế thời trang đặc trưng, nhưng FlexWindow 4,1 inch, camera FlexCam và pin 4.300mAh giúp máy hữu dụng hơn mỗi ngày.

Thiên Trang
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#Galaxy Z Flip8 #điện thoại gập #FlexWindow #FlexCam #pin 4300mAh

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