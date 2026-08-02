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Xã hội

Cao Bằng xảy ra động đất mạnh 3.2 độ Richter kèm theo tiếng nổ lớn

Cao Bằng lại ghi nhận động đất mạnh 3.2 độ richter. Người dân tại xã Hưng Đạo và các khu vực lân cận nghe thấy tiếng nổ lớn kèm rung lắc.

Theo Kiều Oanh/Vietnamnet

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trận động đất xảy ra lúc 20h51 ngày 1/8, tọa độ 22.803° vĩ Bắc – 105.651° kinh Đông (khu vực xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng), ở độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km với độ lớn 3.2 độ richter.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Cũng theo Viện Các Khoa học Trái đất, cấp độ rủi ro thiên tai của trận động đất này là cấp 0 tại tâm chấn.

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Vị trí trận động đất. Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất

Trên mạng xã hội, người dân tại xã Hưng Đạo và các khu vực lân cận cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ lớn kèm theo rung lắc.

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