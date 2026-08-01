Kịp thời hỗ trợ sản phụ 'vượt cạn' giữa đường rừng ở Nghệ An

Đang trên đường đến cơ sở y tế để sinh con, sản phụ ở Nghệ An bất ngờ chuyển dạ, sinh em bé ngay trên đường rừng.

Ngày 01/08, thông tin từ Trạm y tế xã Huồi Tụ (tỉnh Nghệ An) cho biết, các bác sĩ, điều dưỡng của đơn vị vừa thực hiện ca hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn giữa đường.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 31/7, chị Lữ Thị Khuyết (19 tuổi, ngụ bản Hạt Ta Vén, xã Keng Đu, Nghệ An) được người thân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn (cũ) để sinh con. Tuy nhiên, khi đi đến địa phận xã Huồi Tụ, sản phụ bất ngờ chuyển dạ, diễn biến rất nhanh nên không kịp đưa đến bệnh viện.

Các bác sĩ, cán bộ công an hỗ trợ sản phụ sinh con giữa đường rừng. Ảnh: CSCC

Nhận tin báo, cán bộ Trạm Y tế xã Huồi Tụ cùng lực lượng công an hai xã Keng Đu và Huồi Tụ lập tức mang theo dụng cụ y tế đến hiện trường. Trong điều kiện thiếu thốn giữa đường rừng, các y, bác sĩ nhanh chóng thực hiện các thao tác chuyên môn, phối hợp cùng lực lượng công an động viên tinh thần sản phụ, hỗ trợ ca sinh diễn ra an toàn.

Được biết, đây là lần đầu chị Khuyết sinh con. Bé trai nặng 3,8kg cất tiếng khóc khỏe mạnh trong niềm vui, sự nhẹ nhõm của gia đình và những người trực tiếp tham gia hỗ trợ ca sinh.

Sau khi sơ cứu và xử lý ban đầu theo đúng chuyên môn, các lực lượng đã khẩn trương đưa sản phụ cùng em bé đến cơ sở y tế để tiếp tục được các y, bác sĩ theo dõi và chăm sóc.