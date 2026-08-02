Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nổ lớn lúc rạng sáng ở TPHCM, 2 người bị thương, 3 căn nhà hư hỏng

Một vụ nổ lớn xảy ra tại căn nhà trong hẻm 261 đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TPHCM) rạng sáng 2/8, khiến 2 người bị thương, 3 căn nhà hư hỏng.

Theo Tuấn Kiệt/Vietnamnet

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 2/8, người dân nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà trong hẻm 261 đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông (cách Bến xe Ngã tư Ga khoảng 200m).

3.jpg
Khu vực hiện trường vụ nổ. Ảnh: TK

Đến kiểm tra, người dân phát hiện phần mái căn nhà bị sập, gạch đá văng tung tóe ra xung quanh. Hai căn nhà liền kề cũng bị tốc một phần mái tôn do sức ép của vụ nổ.

Vụ việc khiến 2 người bên trong căn nhà, gồm một cụ bà và một người đàn ông, bị thương. Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/tieng-no-lon-luc-rang-sang-o-tphcm-2-nguoi-bi-thuong-3-can-nha-hu-hong-2541318.html?gidzl=jpYhPMBf9bkp9w9YRl8XMBqZeMDsz2nKy22jEItnA0Uj9QKmV_1pNQyYyc9xeoDOgY7tDMFbuBKEOEeeNW
#nổ lớn #vụ nổ #thương tích #hư hỏng nhà #điều tra

Bài liên quan

Xã hội

Cao Bằng xảy ra động đất mạnh 3.2 độ Richter kèm theo tiếng nổ lớn

Cao Bằng lại ghi nhận động đất mạnh 3.2 độ richter. Người dân tại xã Hưng Đạo và các khu vực lân cận nghe thấy tiếng nổ lớn kèm rung lắc.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trận động đất xảy ra lúc 20h51 ngày 1/8, tọa độ 22.803° vĩ Bắc – 105.651° kinh Đông (khu vực xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng), ở độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km với độ lớn 3.2 độ richter.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Xem chi tiết

Xã hội

Cháy công ty sơn ở TP.HCM, lửa bùng dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn

Đám cháy bùng phát dữ dội tại một công ty sơn trên đường DT748, nhanh chóng lan rộng.

Tối 9/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 31, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chữa cháy, nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty sơn trên đường DT748, phường Long Nguyên, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, hơn 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trong khuôn viên công ty sơn, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Xem chi tiết

Xã hội

Nổ lớn ở Thái Nguyên, một người đàn ông tử vong tại chỗ

Vụ nổ lớn xảy ra tại một điểm thu mua sắt vụn trên địa bàn phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên khiến một người tử vong.

Ngày 23/3, trao đổi với phóng viên, ông Ngô Thủy, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng, làm một người tử vong.

no-lon.jpg
Hiện trường vụ nổ tại điểm thu mua sắt vụn ở phường Gia Sàng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới