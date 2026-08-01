Sạt lở bờ sông nghiêm trọng tại Cần Thơ

Xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ đang đối mặt với tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và đời sống người dân.

Từ đầu năm đến nay, địa phương đã ghi nhận 17 điểm sạt lở, trong đó có 3 điểm đặc biệt nguy hiểm. Nghiêm trọng nhất là khu vực bờ kênh Số 1 trên tuyến đường tỉnh 932C, nơi đoạn sạt lở kéo dài khoảng 800 m, riêng 225 m kè bê tông cốt thép bị hư hỏng nặng, hơn một nửa mặt đường bị sụt lún, ảnh hưởng đến trụ sở UBND xã, hai trường học và chợ Mang Cá. Tại khu vực bến phà Mang Cá cũ, thêm một điểm sạt lở dài khoảng 20m, rộng 8 m làm hư hỏng hoàn toàn bờ kè và chia cắt tuyến giao thông.

Con đường bê tông ven rạch Mang Cá bị sạt lở, giao thông qua khu vực dân cư đông đúc bị chia cắt. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Các cơ quan chuyên môn đã khảo sát thực địa, đề xuất UBND thành phố Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp để sớm triển khai các giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng thiết yếu.

Con đường bê tông ven rạch Mang Cá bị sạt lở, giao thông qua khu vực dân cư đông đúc bị chia cắt. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Dãy nhà 11 căn ven rạch Mang Cá, xã Đại Hải bị sạt lở, người dân phải di dời đi nơi khác. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Tuyến đường bê tông qua khu vực đông dân cư ở gần bến phà Mang Cá (xã Đại Hải) bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Tuyến đường bê tông qua khu vực đông dân cư ở gần bến phà Mang Cá (xã Đại Hải) bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Tuyến đường bê tông qua khu vực đông dân cư ở gần bến phà Mang Cá (xã Đại Hải) bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN