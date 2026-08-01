Sạt lở bờ sông nghiêm trọng tại Cần Thơ

Xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ đang đối mặt với tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và đời sống người dân.
Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
Từ đầu năm đến nay, địa phương đã ghi nhận 17 điểm sạt lở, trong đó có 3 điểm đặc biệt nguy hiểm. Nghiêm trọng nhất là khu vực bờ kênh Số 1 trên tuyến đường tỉnh 932C, nơi đoạn sạt lở kéo dài khoảng 800 m, riêng 225 m kè bê tông cốt thép bị hư hỏng nặng, hơn một nửa mặt đường bị sụt lún, ảnh hưởng đến trụ sở UBND xã, hai trường học và chợ Mang Cá. Tại khu vực bến phà Mang Cá cũ, thêm một điểm sạt lở dài khoảng 20m, rộng 8 m làm hư hỏng hoàn toàn bờ kè và chia cắt tuyến giao thông.
Các cơ quan chuyên môn đã khảo sát thực địa, đề xuất UBND thành phố Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp để sớm triển khai các giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng thiết yếu.
Miền Bắc tiếp tục mưa lớn trong tháng 8, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất
Theo cơ quan khí tượng, số ngày mưa có thể không nhiều nhưng mưa tập trung trong thời gian ngắn với cường suất lớn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Mưa ít ngày hơn nhưng dồn dập và dữ dội
Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết Bắc Bộ ghi nhận 6 đợt mưa lớn diện rộng trong tháng 7. Tuy nhiên, mưa không phủ khắp toàn vùng mà tập trung chủ yếu tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc, trong đó Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh và Tuyên Quang xuất hiện nhiều điểm mưa rất to.
Nhiều khu vực mưa to sáng nay, cảnh báo sạt lở ở 10 tỉnh thành
Ngày 29/7, nhiều khu vực từ Bắc Bộ đến Nam Bộ đối mặt mưa to, dông, lốc, sét, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và thiệt hại tài sản.
Nhiều khu vực mưa to sáng nay
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (29/7), khu vực khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/7 đến 3 giờ ngày 29/7 có nơi trên 70mm như các trạm: Ba Khan (Phú Thọ) 77.4mm, Chi cục thủy lợi Thanh Hóa (Thanh Hóa) 83.6mm, Khe Nà 1 (Nghệ An) 144.6mm, Sơn Diệm (Hà Tĩnh) 137.2mm, La Ngâu (Lâm Đồng) 156.8mm,…
Mưa lớn ở Nam Bộ và Trung Bộ cảnh báo nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất
Ngày 27/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và gió mạnh trên biển.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 27/7 đến đêm 28/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Đáng lưu ý, một số khu vực có nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ rất lớn, trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.