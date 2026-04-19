Công an TP Huế xử lý hàng chục thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Công an TP Huế đã ra quân xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, càn quấy, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, xử lý hàng chục đối tượng vi phạm.

Hoàng Lý

Ngày 19/4, Công an thành phố Huế cho biết vừa tổ chức ra quân đồng loạt xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, càn quấy, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố trực tiếp dự và chỉ đạo.

Lược lượng CSGT xử lý các đối tượng vi phạm.

Trước đó vào tối 18/4, các tổ tuần tra và chốt chặn đã phát hiện, xử lý 28 trường hợp vi phạm giao thông với tổng cộng 51 lỗi. Các lỗi chủ yếu gồm: không có gương chiếu hậu, không có giấy đăng ký xe, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, bộ phận giảm thanh không đúng quy định, cùng một số lỗi khác như chở quá số người quy định, không gắn biển số, vi phạm nồng độ cồn.

Hình ảnh lực lượng chức năng ra quân kiểm tra trên các tuyến đường TP Huế.

Lực lượng chức năng đã chuyển Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tạm giữ 20 xe máy, 2 xe điện và 6 giấy phép lái xe. Đáng chú ý, cơ quan công an phát hiện một trường hợp dương tính với ma túy. Ngoài ra, một nhóm 3 đối tượng có hành vi vi phạm nghiêm trọng như chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường một chiều, lạng lách, đánh võng và cố tình tông vào rào chắn của lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng công an cũng phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép. Các đối tượng đã bị triệu tập, tuyên truyền, lập hồ sơ và bàn giao cho Công an phường nơi cư trú để quản lý, theo dõi.

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát, Công an thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền, công khai kết quả xử lý nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa chung. Đợt ra quân thể hiện quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, giữ vững môi trường an toàn, bình yên cho người dân và du khách khi đến với TP Huế.
Gửi danh sách hơn 1.100 học sinh vi phạm giao thông tới Sở GD&ĐT Hà Nội

Trong tháng 3/2026, Công an Hà Nội xử lý 1.136 học sinh vi phạm giao thông, đồng thời gửi danh sách về Sở GD&ĐT để phối hợp chấn chỉnh, giáo dục.

Xử lý 1.136 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông

Thực hiện kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra và xử lý học sinh cùng phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, trong tháng 3/2026, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã đã phát hiện, xử lý 1.136 trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ứng dụng VNeID mở rộng chức năng phản ánh vi phạm giao thông từ 1/4

Từ ngày 1/4/2026 ứng dụng VNeID chính thức triển khai tính năng mới cho phép người dân gửi phản ánh, kiến nghị về các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. 

Từ ngày 1/4/2026, Nghị định 61/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, mang đến một thay đổi quan trọng trong việc giám sát trật tự an toàn giao thông.

Quy định mới liên quan đến ứng dụng VNeID

Chính phủ bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông

Chính phủ ban hành Nghị định 81/2026/NĐ-CP bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông.

Ngày 26/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cùng ngày Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5.

Đáng chú ý, cùng thời điểm Nghị định mới có hiệu lực, Chính phủ bãi bỏ Nghị định số 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng).

