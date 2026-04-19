Công an TP Huế xử lý hàng chục thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Ngày 19/4, Công an thành phố Huế cho biết vừa tổ chức ra quân đồng loạt xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, càn quấy, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố trực tiếp dự và chỉ đạo.

Lược lượng CSGT xử lý các đối tượng vi phạm.

Trước đó vào tối 18/4, các tổ tuần tra và chốt chặn đã phát hiện, xử lý 28 trường hợp vi phạm giao thông với tổng cộng 51 lỗi. Các lỗi chủ yếu gồm: không có gương chiếu hậu, không có giấy đăng ký xe, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, bộ phận giảm thanh không đúng quy định, cùng một số lỗi khác như chở quá số người quy định, không gắn biển số, vi phạm nồng độ cồn.

Hình ảnh lực lượng chức năng ra quân kiểm tra trên các tuyến đường TP Huế.

Lực lượng chức năng đã chuyển Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tạm giữ 20 xe máy, 2 xe điện và 6 giấy phép lái xe. Đáng chú ý, cơ quan công an phát hiện một trường hợp dương tính với ma túy. Ngoài ra, một nhóm 3 đối tượng có hành vi vi phạm nghiêm trọng như chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường một chiều, lạng lách, đánh võng và cố tình tông vào rào chắn của lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng công an cũng phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép. Các đối tượng đã bị triệu tập, tuyên truyền, lập hồ sơ và bàn giao cho Công an phường nơi cư trú để quản lý, theo dõi.

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát, Công an thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền, công khai kết quả xử lý nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa chung. Đợt ra quân thể hiện quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, giữ vững môi trường an toàn, bình yên cho người dân và du khách khi đến với TP Huế.

