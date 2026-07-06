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Xã hội

CSGT Hà Nội tăng cường dùng camera nghiệp vụ xử lý vi phạm giao thông

Nhiều hành vi như dừng, đỗ sai quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều được CSGT Hà Nội ghi nhận bằng camera nghiệp vụ để xử lý theo quy định.

Thiên Anh

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường sử dụng camera nghiệp vụ trong công tác tuần tra, kiểm soát. Đây là giải pháp được triển khai thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời góp phần xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Sáng 6/7, các tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 sử dụng camera nghiệp vụ tuần tra trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quản lý. Thiết bị này được vận hành song song với hoạt động tuần tra trực tiếp, giúp lực lượng chức năng chủ động ghi nhận các hành vi vi phạm tại nhiều vị trí, đặc biệt là những khu vực chưa được lắp đặt hệ thống camera giám sát cố định.

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Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường sử dụng camera nghiệp vụ trong công tác tuần tra, kiểm soát. Ảnh: Fanpage Cục Cảnh sát giao thông.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 7, việc ứng dụng camera nghiệp vụ không chỉ giúp nâng cao tính khách quan trong quá trình xử lý vi phạm mà còn tạo thuận lợi cho công tác lưu trữ, đối chiếu hình ảnh và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT tập trung ghi nhận các hành vi có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và ùn tắc như dừng, đỗ xe không đúng quy định, vượt đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều, chở hàng cồng kềnh hoặc các lỗi vi phạm khác ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Ghi nhận trong ca tuần tra sáng 6/7, trên tuyến đường Khuất Duy Tiến, tổ công tác phát hiện một xe ô tô khách dừng, đón trả khách không đúng nơi quy định. Tiếp đó, tại tuyến Lê Văn Lương, lực lượng chức năng tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định.

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Theo Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, việc ứng dụng camera nghiệp vụ giúp mở rộng khả năng giám sát trên thực địa, nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm, đồng thời tăng tính minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Ảnh: Fanpage Cục Cảnh sát giao thông.

Toàn bộ hình ảnh về phương tiện vi phạm, biển kiểm soát, thời gian, địa điểm và hành vi vi phạm đều được camera nghiệp vụ ghi lại đầy đủ. Đây là căn cứ quan trọng để lực lượng chức năng thực hiện các bước xác minh, xử lý theo quy định.

Sau mỗi ca tuần tra, dữ liệu từ camera được chuyển về đơn vị để trích xuất hình ảnh, đối chiếu thông tin trên hệ thống quản lý phương tiện, xác minh chủ xe và hoàn thiện hồ sơ xử lý. Trường hợp đủ căn cứ, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện để thực hiện việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, việc ứng dụng camera nghiệp vụ giúp mở rộng khả năng giám sát trên thực địa, nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm, đồng thời tăng tính minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, không dừng, đỗ xe sai quy định, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và các biển báo để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như cộng đồng. Việc chủ động chấp hành quy định không chỉ giúp tránh bị xử lý vi phạm mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

#CSGT #Hà Nội #camera nghiệp vụ #vi phạm giao thông #tuần tra #an toàn giao thông

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