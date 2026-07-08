[INFOGRAPHIC] Tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2026: Giảm cả 3 tiêu chí

7.773 vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc, làm 4.877 người tử vong, 4.486 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ, số người chết và bị thương đều giảm.
Hyundai tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm mang phong cách Black Ink khi chính thức ra mắt mẫu xe SUV cao cấp Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink Edition 2027.
Dù quy định về mua bán tài khoản game đã có hiệu lực, nhiều hội nhóm trên mạng xã hội vẫn xuất hiện các bài đăng ngụy trang dưới hình thức mua bán hàng hóa.
Theo cơ quan khí tượng thủy văn, ngày 8/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Nghị định mới đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh hiểu nhầm rằng người từ đủ 16 tuổi sẽ không còn được điều khiển xe máy dưới 50cc.
Xe bán tải (pickup) không còn đơn thuần là phương tiện phục vụ sản xuất hay vận chuyển hàng hóa mà đã trở thành dòng xe đa dụng...
Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành phương án bảo đảm quyền lợi thí sinh vụ điểm thi bất thường ở Tuyên Quang trước ngày 10/7.
Trong ngày đầu tuyển sinh trực tuyến, một số phụ huynh gặp lỗi định vị và khó khăn công nghệ, nhưng các trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng để hỗ trợ tối đa.
Bị can Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc.
PGS.TS Đào Thanh Bình khuyên thí sinh nên ưu tiên chọn đúng ngành phù hợp thay vì chạy theo điểm chuẩn hay danh tiếng của trường.
Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá chuyên án, bắt 2 Phó Chủ tịch xã kiêm Trưởng Ban Quản lý di tích đền Công đồng Bắc Lệ tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức.
Phát hiện kiện hàng là hàng cấm, nam shipper đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh trình báo, giao nộp tang vật.
Khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông và cổng Công viên Thống Nhất sẽ cải tạo đồng bộ với quảng trường mới, đài phun nước, đá granite, cây xanh.
Trong những ngày nắng nóng cao điểm, điều hòa trở thành thiết bị không thể thiếu đối với nhiều gia đình. Tuy nhiên, sử dụng điều hòa như thế nào để vừa đảm bảo sự thoải mái, vừa tiết kiệm điện đang là mối quan tâm của nhiều khách hàng.
Từ tháng 10/2025 đến khi bị phát hiện, hai đường dây cá độ bóng đá với số tiền hơn 3.500 tỷ đồng. Công an TP HCM vừa triệt phá bắt giữ 150 đối tượng.
Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã kịp thời khống chế, dập tắt vụ cháy xảy ra tại Công ty Cổ phần Đông Á.
Sự phát triển nhanh của AI đặt ra một câu hỏi mới: nếu sử dụng nhạc do AI tạo ra, nhà hàng, quán cà phê có còn phải trả tiền bản quyền hay không?
Với những di vật đi kèm được tìm thấy cùng với các bộ hài cốt, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 khẳng định đây là hài cốt liệt sĩ của chiến sĩ Quân Giải phóng miền Nam.
Đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm ghi nhận số tiền thỏa thuận này để khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Nguyễn Văn Hậu.
Mưa lớn kéo dài tại Lai Châu đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực, khiến một người tử vong sau khi bị nước lũ cuốn trôi.
Theo PGS.TS Trần Xuân Trường, thí sinh nên chọn ngành trước trường sau, ưu tiên các lĩnh vực quốc gia đang 'khát' nhân lực.
Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2026 ước tính số tiền hơn 100 tỷ đồng.