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[INFOGRAPHIC] Tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2026: Giảm cả 3 tiêu chí

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2026: Giảm cả 3 tiêu chí

7.773 vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc, làm 4.877 người tử vong, 4.486 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ, số người chết và bị thương đều giảm.

Thiên Anh
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#tai nạn giao thông #thống kê 2026 #giảm tai nạn #an toàn giao thông #số vụ tai nạn

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