[INFOGRAPHIC] Tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2026: Giảm cả 3 tiêu chí

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, điều hòa trở thành thiết bị không thể thiếu đối với nhiều gia đình. Tuy nhiên, sử dụng điều hòa như thế nào để vừa đảm bảo sự thoải mái, vừa tiết kiệm điện đang là mối quan tâm của nhiều khách hàng.