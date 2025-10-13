[INFOGRAPHIC] 3 giống nho đắt đỏ tại Nhật Bản

Những giống nho này nổi tiếng với giá trị cao, kích thước ấn tượng và hương vị đặc biệt.
Ngân 98 vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trước đó, cô thi nhan sắc, đóng phim.
Công ty ZuBu được thành lập từ tháng 5/2021, đăng ký ngành nghề bán buôn thực phẩm và liên tục thay đổi người đại diện pháp luật.
Gần nửa thế kỷ gắn bó với Vinamilk, CEO Mai Kiều Liên nhiều lần được Fortune, Forbes hay Nikkei vinh danh.
Dự án có quy mô khoảng 800 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, với tổng vốn đầu tư hơn 974 tỷ đồng.
Bà Mai Kiều Liên -Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk được Tạp chí Fortune vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất Châu Á 2025.
Quả chuối gây xôn xao toàn thế giới khi vừa được mua vào buổi sáng với giá 9.000 đồng, buổi tối bán hơn 163 tỷ đồng.
Cổ phiếu "họ Vin" bứt phá giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm 1,1 tỷ USD chỉ trong một ngày, nâng tổng tài sản lên mức kỷ lục 18,1 tỷ USD.
Ngoài phần vốn góp tại các doanh nghiệp nòng cốt, khối tài sản của Shark Bình còn phải kể đến các khoản đầu tư cùng cam kết trong chương trình Shark Tank.
Doanh nhân Hắc Ngọc Hải là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới đầu tư bất động sản.
Sự nghiệp đầu tư của Shark Bình trải qua nhiều dự án, có những dự án gây được tiếng vang khi vừa ra mắt nhưng dần bộc lộ điểm yếu và biến mất.
Ra mắt năm 2021 với nhiều kỳ vọng về một hệ sinh thái tài chính phi tập trung nhưng sau hơn 3 năm, dự án tiền số AntEx gần như không còn được nhắc đến.
Con bò đắt nhất thế giới 53 tháng tuổi, được cho là nặng khoảng 1.101 kg, gấp đôi trọng lượng trung bình của những con bò khác cùng giống.
Đại gia Ả Rập đặt mua máy bay riêng lớn nhất thế giới, biến nó thành "cung điện trên không" nhưng chưa kịp đặt chân lên đã phá sản.
Doanh nhân Hắc Ngọc Hải là người đứng sau chuỗi khách sạn cao cấp mang thương hiệu Central ở Thanh Hóa và khu du lịch Hạ Long.
Nhờ những hợp đồng quảng cáo béo bở, các khoản đầu tư khôn ngoan và mức lương kỷ lục, giá trị tài sản ròng của Ronaldo đã vượt mốc 1,4 tỷ USD.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã thẳng thắn xin chia sẻ "sáu lời xin" với Thủ tướng và Chính phủ.
Trước đây, các nghệ nhân thường sáng tạo tác phẩm bonsai loại trung và loại lớn, nhưng ngày nay, nhiều người lại ưu chuộng kiểng bonsai tí hon.
Những quả cam ngũ giác mang ý nghĩa đỗ đạt, may mắn và thành công có giá không rẻ tại Nhật Bản nhưng vẫn luôn trong tình trạng khan hàng.
Chiếc bánh mì kẹp thịt đắt nhất thế giới có giá 11.000 USD và chỉ những khách mời của nhà hàng mới được thưởng thức.
Dù giá cao gấp 2–3 lần táo thường, táo cherry vẫn được nhiều người săn lùng tại các chợ dân sinh, cửa hàng, siêu thị, thậm chí liên tục "cháy hàng" ở nhiều nơi.
Từng xuất hiện trong bữa ăn của người nghèo, nay cá chạch đồng được người dân thành phố săn lùng.