VETC ra mắt dịch vụ cứu hộ 24/7, phủ sóng 100% xã phường

Trung tâm cứu hộ VETC 24/7 chính thức hoạt động với độ phủ 100% phường, xã, miễn phí kéo xe 100km không giới hạn số lần gọi cho xe dưới 16 chỗ và xe tải nhẹ.

Video: Bộ cứu hộ ô tô còn có thêm tác dụng bất ngờ ở nhà.

VETC vừa chính thức vận hành Trung tâm cứu hộ toàn quốc VETC 24/7 với mạng lưới dịch vụ phủ sóng đến 100% xã trên toàn quốc. Đây là bước đi mới của đơn vị này trong việc mở rộng hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ người tham gia giao thông tại Việt Nam.

VETC ra mắt dịch vụ cứu hộ 24/7: Phí chỉ 299.000 đồng/năm.

Bà Vũ Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội đồng thành viên VETC cho biết, đơn vị đã đầu tư hơn 200 xe cứu hộ chuyên dụng, bao gồm xe tải nhỏ, xe tải lớn, xe cẩu và xe máy để linh hoạt ứng phó với nhiều tình huống khác nhau.

Bên cạnh đội xe tự hành, VETC cũng hợp tác với hơn 300 đối tác liên kết gồm các đơn vị cứu hộ đã qua thẩm định và hệ thống gara uy tín. Khi nhận yêu cầu, trung tâm sẽ điều phối đơn vị phù hợp nhất.

Bên cạnh đội xe tự hành, VETC cũng hợp tác với hơn 300 đối tác liên kết gồm các đơn vị cứu hộ đã qua thẩm định và hệ thống gara uy tín.

Dịch vụ cứu hộ giao thông 24/7 của VETC hiện áp dụng mức phí cố định 299.000 đồng/năm, dành cho ôtô dưới 16 chỗ và xe tải có trọng tải dưới 2,5 tấn.

Điểm đáng chú ý nhất là khách hàng không bị giới hạn số lần gọi cứu hộ trong suốt thời hạn hợp đồng.

Toàn bộ thông tin và phương án cứu hộ đều được cung cấp minh bạch cho khách hàng thông qua hệ thống quản lý.