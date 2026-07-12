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Số hóa - Xe

Hyundai bán 3.746 xe trong tháng 6/2026, Creta tiếp tục dẫn đầu

Doanh số Hyundai Việt Nam tiếp tục duy trì đà ổn định khi đạt 3.746 xe trong tháng 6/2026. Lũy kế 6 tháng đầu năm, hãng đã bàn giao 25.069 xe đến khách hàng,

Thảo Nguyễn
So sánh Hyundai Creta và Toyota Yaris Cross tại Việt Nam.

Theo báo cáo của TC Group, Hyundai Creta tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của hãng trong tháng 6 với 787 xe được giao đến khách hàng, tăng so với mức 691 xe của tháng trước. Thiết kế trẻ trung, nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại cùng khả năng vận hành phù hợp với điều kiện giao thông đô thị giúp Creta tiếp tục là một trong những mẫu SUV cỡ B có sức hút trên thị trường.

Đứng ở vị trí thứ hai là Hyundai Tucson với 646 xe bán ra, gần như giữ nguyên so với tháng trước (651 xe). Mẫu SUV hạng C này duy trì sức cạnh tranh nhờ không gian nội thất rộng rãi, đa dạng lựa chọn động cơ và gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense.

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Hyundai bán 3.746 xe trong tháng 6/2026, Creta tiếp tục dẫn đầu.

Trong nhóm xe đa dụng, Hyundai Stargazer đạt doanh số 303 xe, tăng nhẹ so với tháng 5. Với cấu hình 7 chỗ linh hoạt, không gian nội thất tối ưu cho nhu cầu gia đình và chi phí sử dụng hợp lý, mẫu MPV này tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các gia đình trẻ cũng như khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách.

Ở phân khúc sedan và xe đô thị, Hyundai Accent ghi nhận doanh số 201 xe, trong khi Hyundai Grand i10 đạt 143 xe. Đây vẫn là những lựa chọn phổ biến của nhóm khách hàng mua xe lần đầu nhờ chi phí sở hữu hợp lý, khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Đối với các dòng SUV cỡ lớn, Hyundai Santa Fe đạt doanh số 125 xe, tăng nhẹ so với tháng trước.

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Đứng ở vị trí thứ hai là Hyundai Tucson với 646 xe bán ra.

Hyundai Palisade ghi nhận 114 xe bán ra trong tháng 6. Là mẫu SUV đầu bảng của Hyundai tại Việt Nam, Palisade sở hữu không gian rộng rãi, nhiều công nghệ hỗ trợ lái và tiện nghi cao cấp, đáp ứng đồng thời nhu cầu sử dụng cho gia đình và công việc. Theo TC Group, chính sách giá mới được áp dụng từ cuối tháng 4 tiếp tục góp phần nâng cao sức cạnh tranh của mẫu xe này trên thị trường.

Một số mẫu xe khác cũng ghi nhận doanh số trong tháng gồm Hyundai Custin với 72 xe, Hyundai Venue đạt 42 xe, Hyundai Elantra bán được 18 xe, trong khi nhóm các mẫu xe khác đạt 10 xe.

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Hyundai Palisade ghi nhận 114 xe bán ra trong tháng 6.

Song song với mảng xe du lịch, xe thương mại Hyundai tiếp tục là trụ cột quan trọng trong hoạt động kinh doanh của thương hiệu khi đạt doanh số 1.285 xe trong tháng 6. Lũy kế từ đầu năm, mảng xe thương mại đã tiêu thụ 7.329 xe.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, Hyundai đã bán ra 25.069 xe tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Hyundai Creta tiếp tục là mẫu xe có doanh số cao nhất với 4.671 xe, theo sau là Hyundai Tucson với 4.442 xe, Hyundai Accent đạt 2.086 xe, Hyundai Stargazer đạt 1.989 xe, Hyundai Grand i10 đạt 1.264 xe, Hyundai Santa Fe đạt 1.064 xe, Hyundai Venue đạt 753 xe, Hyundai Palisade đạt 650 xe, Hyundai Custin đạt 582 xe và Hyundai Elantra đạt 204 xe.

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Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 6/2026 (Đơn vị: Xe).

Theo TC Group, bước vào giai đoạn cao điểm du lịch hè, nhu cầu sở hữu ô tô phục vụ các chuyến đi gia đình và hành trình dài ngày tiếp tục gia tăng. Trong bối cảnh đó, Hyundai vẫn duy trì sức cạnh tranh nhờ danh mục sản phẩm đa dạng ở nhiều phân khúc, năng lực sản xuất trong nước cùng hệ thống đại lý phủ rộng trên toàn quốc.

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