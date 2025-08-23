Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
"Hươu địa ngục" chi chít khối u gây ám ảnh dân Mỹ

Giải mã

"Hươu địa ngục" chi chít khối u gây ám ảnh dân Mỹ

Những con hươu với cơ thể chi chít khối u đen sì đang gieo rắc nỗi sợ hãi ở Mỹ. Các nhà khoa học đã xác định được căn bệnh, đồng thời cảnh báo biến đổi khí hậu.

Bích Hậu (Theo India Today)
Thiên nhiên hoang dã ở Bắc Mỹ dường như đang gửi đi những tín hiệu đáng báo động. Sau sự xuất hiện của những con "sóc thây ma" đầy mụn mủ, giờ đây, một hình ảnh ghê rợn khác lại tiếp tục được ghi nhận tại các bang Pennsylvania và Wisconsin, những con hươu nai với cơ thể chi chít các khối u xơ, trông giống như những mụn cóc khổng lồ màu đen, hệt sinh vật tới từ địa ngục.
Thiên nhiên hoang dã ở Bắc Mỹ dường như đang gửi đi những tín hiệu đáng báo động. Sau sự xuất hiện của những con "sóc thây ma" đầy mụn mủ, giờ đây, một hình ảnh ghê rợn khác lại tiếp tục được ghi nhận tại các bang Pennsylvania và Wisconsin, những con hươu nai với cơ thể chi chít các khối u xơ, trông giống như những mụn cóc khổng lồ màu đen, hệt sinh vật tới từ địa ngục.
Trên các diễn đàn trực tuyến, những bức ảnh đáng lo ngại liên tục được chia sẻ. Một người dùng Reddit đã đăng tải hình ảnh một con hươu lởm chởm những khối u ở sân sau nhà mình, kèm theo dòng trạng thái đầy bối rối: "Không chắc nó bị làm sao, cũng không biết phải giúp thế nào". Một người khác thì chụp lại cảnh một con hươu với những khối u tương tự mọc cả trên mặt và ngực, thắc mắc về căn bệnh kỳ lạ đang tấn công loài vật này.
Trên các diễn đàn trực tuyến, những bức ảnh đáng lo ngại liên tục được chia sẻ. Một người dùng Reddit đã đăng tải hình ảnh một con hươu lởm chởm những khối u ở sân sau nhà mình, kèm theo dòng trạng thái đầy bối rối: "Không chắc nó bị làm sao, cũng không biết phải giúp thế nào". Một người khác thì chụp lại cảnh một con hươu với những khối u tương tự mọc cả trên mặt và ngực, thắc mắc về căn bệnh kỳ lạ đang tấn công loài vật này.
Trước sự lo lắng của công chúng, các chuyên gia động vật hoang dã đã nhanh chóng vào cuộc. Theo Sở Thủy sản Nội địa và Động vật hoang dã bang Maine, những khối u này là biểu hiện của một căn bệnh có tên là u xơ ở hươu nai (deer fibroma).
Trước sự lo lắng của công chúng, các chuyên gia động vật hoang dã đã nhanh chóng vào cuộc. Theo Sở Thủy sản Nội địa và Động vật hoang dã bang Maine, những khối u này là biểu hiện của một căn bệnh có tên là u xơ ở hươu nai (deer fibroma).
Thủ phạm gây ra căn bệnh này là một loại virus thuộc họ papillomavirus, tương tự như loại virus gây ra những chiếc sừng kỳ lạ ở loài "thỏ Frankenstein".
Thủ phạm gây ra căn bệnh này là một loại virus thuộc họ papillomavirus, tương tự như loại virus gây ra những chiếc sừng kỳ lạ ở loài "thỏ Frankenstein".
Virus này tấn công vào da của hươu nai, khiến các tế bào phát triển bất thường, tạo thành những khối u cứng, sần sùi, thường có màu sẫm và không có lông. Hầu hết các con vật bị nhiễm chỉ có một vài khối u nhỏ, nhưng cũng có những trường hợp nghiêm trọng, khối u phát triển lớn hoặc lan ra khắp cơ thể.
Virus này tấn công vào da của hươu nai, khiến các tế bào phát triển bất thường, tạo thành những khối u cứng, sần sùi, thường có màu sẫm và không có lông. Hầu hết các con vật bị nhiễm chỉ có một vài khối u nhỏ, nhưng cũng có những trường hợp nghiêm trọng, khối u phát triển lớn hoặc lan ra khắp cơ thể.
Tin tốt là căn bệnh này không lây sang người và cũng không lây sang các loài động vật khác. Virus lây truyền giữa các con hươu thông qua tiếp xúc trực tiếp, hoặc gián tiếp khi chúng dùng chung khu vực kiếm ăn, hoặc cọ gạc vào cùng một thân cây. Hơn nữa, hệ miễn dịch của hươu nai thường có thể tự chống lại virus, và các khối u này sẽ tự teo nhỏ và biến mất sau vài tháng mà không cần can thiệp.
Tin tốt là căn bệnh này không lây sang người và cũng không lây sang các loài động vật khác. Virus lây truyền giữa các con hươu thông qua tiếp xúc trực tiếp, hoặc gián tiếp khi chúng dùng chung khu vực kiếm ăn, hoặc cọ gạc vào cùng một thân cây. Hơn nữa, hệ miễn dịch của hươu nai thường có thể tự chống lại virus, và các khối u này sẽ tự teo nhỏ và biến mất sau vài tháng mà không cần can thiệp.
Trong những trường hợp khối u phát triển quá lớn, cản trở khả năng ăn uống, di chuyển hoặc quan sát của con vật, các nhà chức trách có thể sẽ xem xét đến biện pháp trợ tử nhân đạo.
Trong những trường hợp khối u phát triển quá lớn, cản trở khả năng ăn uống, di chuyển hoặc quan sát của con vật, các nhà chức trách có thể sẽ xem xét đến biện pháp trợ tử nhân đạo.
Mặc dù virus gây bệnh u xơ không lây sang người, nhưng các chuyên gia cảnh báo về một mối nguy hiểm gián tiếp. Những con hươu bị bệnh có thể mang theo ve, và những con ve này lại là vật chủ trung gian truyền bệnh Lyme – một căn bệnh nguy hiểm có thể lây sang người.
Mặc dù virus gây bệnh u xơ không lây sang người, nhưng các chuyên gia cảnh báo về một mối nguy hiểm gián tiếp. Những con hươu bị bệnh có thể mang theo ve, và những con ve này lại là vật chủ trung gian truyền bệnh Lyme – một căn bệnh nguy hiểm có thể lây sang người.
Vậy tại sao những căn bệnh lạ ở động vật hoang dã dường như lại xuất hiện ngày càng nhiều? Các nhà khoa học tin rằng, biến đổi khí hậu chính là một trong những nguyên nhân sâu xa.
Vậy tại sao những căn bệnh lạ ở động vật hoang dã dường như lại xuất hiện ngày càng nhiều? Các nhà khoa học tin rằng, biến đổi khí hậu chính là một trong những nguyên nhân sâu xa.
Bác sĩ Omer Awan từ Trường Y Đại học Maryland giải thích, thời tiết ấm lên trên toàn cầu đã tạo điều kiện lý tưởng cho các loài côn trùng mang mầm bệnh như muỗi và ve sinh sôi, nảy nở và mở rộng phạm vi hoạt động của chúng. "Những căn bệnh vốn chưa từng xuất hiện ở một khu vực, nay lại trở thành bệnh đặc hữu", ông nói. Bệnh Lyme là một ví dụ điển hình, nó đang dần xuất hiện ở những vùng phía bắc xa xôi hơn như miền nam Canada hay bang Maine của Mỹ.
Bác sĩ Omer Awan từ Trường Y Đại học Maryland giải thích, thời tiết ấm lên trên toàn cầu đã tạo điều kiện lý tưởng cho các loài côn trùng mang mầm bệnh như muỗi và ve sinh sôi, nảy nở và mở rộng phạm vi hoạt động của chúng. "Những căn bệnh vốn chưa từng xuất hiện ở một khu vực, nay lại trở thành bệnh đặc hữu", ông nói. Bệnh Lyme là một ví dụ điển hình, nó đang dần xuất hiện ở những vùng phía bắc xa xôi hơn như miền nam Canada hay bang Maine của Mỹ.
Sự bùng nổ của mạng xã hội cũng góp phần làm gia tăng nhận thức. Mọi người có thể dễ dàng ghi lại và chia sẻ những hình ảnh bất thường, khiến các cuộc thảo luận về chủ đề này trở nên phổ biến hơn.
Sự bùng nổ của mạng xã hội cũng góp phần làm gia tăng nhận thức. Mọi người có thể dễ dàng ghi lại và chia sẻ những hình ảnh bất thường, khiến các cuộc thảo luận về chủ đề này trở nên phổ biến hơn.
Sự xuất hiện của "hươu địa phục", "sóc zombie" hay "thỏ Frankenstein" không phải là điềm báo của ngày tận thế. Chúng là những dấu hiệu rõ ràng, những lời cảnh báo mà thiên nhiên đang gửi đến con người. Chúng cho thấy sự cân bằng của các hệ sinh thái đang bị phá vỡ, biến đổi khí hậu đang tạo ra những hậu quả khó lường, không chỉ đối với thế giới tự nhiên mà còn đối với chính sức khỏe của chúng ta.
Sự xuất hiện của "hươu địa phục", "sóc zombie" hay "thỏ Frankenstein" không phải là điềm báo của ngày tận thế. Chúng là những dấu hiệu rõ ràng, những lời cảnh báo mà thiên nhiên đang gửi đến con người. Chúng cho thấy sự cân bằng của các hệ sinh thái đang bị phá vỡ, biến đổi khí hậu đang tạo ra những hậu quả khó lường, không chỉ đối với thế giới tự nhiên mà còn đối với chính sức khỏe của chúng ta.
Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện nguyên nhân bất ngờ khiến voi ma mút tuyệt chủng.
Bích Hậu (Theo India Today)
#hươu #hươu địa ngục #bệnh mụn cóc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT