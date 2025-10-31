Huấn Hoa Hồng đang sở hữu những doanh nghiệp nào?

Huấn Hoa Hồng hiện là Chủ tịch HĐQT của một doanh nghiệp gần 100 tỷ đồng, góp vốn tại ít nhất 5 công ty, trải rộng từ dịch vụ, quảng cáo đến bất động sản.

Huấn Hoa Hồng, tên thật là Bùi Xuân Huấn (sinh năm 1984) từng được biết đến là một trong những “giang hồ mạng” nổi bật nhất giai đoạn 2015–2020. Huấn Hoa Hồng thường xuyên livestream, đăng tải video khoe tiền, vàng và có nhiều phát ngôn gây tranh cãi.

Không chỉ hoạt động trên mạng, Huấn Hoa Hồng hiện đứng tên, góp vốn và giữ vai trò điều hành tại nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực dịch vụ, quảng cáo, mỹ phẩm, bất động sản và thậm chí kinh doanh cây cảnh giá trị cao.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Bùi Xuân Huấn là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật của CTCP Tập đoàn HL Group, thành lập tháng 2/2022, trụ sở tại phường Dương Nội, TP. Hà Nội.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng, trong đó, Bùi Xuân Huấn góp hơn 54,9 tỷ đồng (55%), bà Phạm Thị Ngọc Linh góp 40%, và ông Nguyễn Văn Tâm nắm 5%.

Ông Bùi Xuân Huấn là là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật của CTCP Tập đoàn HL Group. Ảnh: Internet

HL Group đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ thuốc, mỹ phẩm và dụng cụ y tế. Tuy nhiên, thông tin ghi nhận hiện nay doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Bên cạnh HL Group, Huấn Hoa Hồng còn tham gia góp vốn tại nhiều doanh nghiệp khác. Một trong số đó là CTCP Dịch vụ 168, thành lập tháng 3/2018 tại TP HCM, hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh nhà cửa. Ban đầu, doanh nghiệp có vốn 2 tỷ đồng, trong đó Huấn Hoa Hồng sở hữu 30%. Tháng 4/2019, công ty tăng vốn lên 20 tỷ đồng nhưng cơ cấu góp vốn mới không được công bố.

Ông Bùi Xuân Huấn cũng góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ FB châu Á (trụ sở tại TP HCM), thành lập tháng 7/2018, ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo. Vốn điều lệ doanh nghiệp là 8 tỷ đồng, trong đó ông Huấn góp 2,4 tỷ đồng (30% vốn). Người đại diện pháp luật hiện là bà Phạm Thị Ngọc Linh - vợ của Huấn. Công ty này cũng được ghi nhận không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Trong lĩnh vực bất động sản, Huấn Hoa Hồng tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bất động sản Hoa Hồng Land vào tháng 9/2022, trụ sở tại tỉnh Phú Thọ. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó ông Bùi Xuân Huấn góp 800 triệu đồng (40% vốn). Bà Nguyễn Thị Thái là Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc công ty.

Một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Huấn Hoa Hồng (xã Gia Lâm, TP Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo từ tháng 2/2023. Huấn Hoa Hồng góp 1,1 tỷ đồng (tương đương 55% vốn) và ông Vũ Bình Long là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Tháng 5/2024, Huấn Hoa Hồng tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh khi khai trương vườn tùng Chiến Huấn JP tại huyện Hoài Đức cũ (Hà Nội). Đây được giới thiệu là khu vườn chuyên cung cấp các loại tùng Nhật Bản có giá trị cao, nhiều cây được định giá lên tới cả tỷ đồng.