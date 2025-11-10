Hà Nội

Hũ vàng quý 600 tuổi được phát hiện trong đền thờ Ấn Độ cổ

Kho tri thức

Hũ vàng quý 600 tuổi được phát hiện trong đền thờ Ấn Độ cổ

Khi tham gia dự án trùng tu một ngôi đền cổ ở Ấn Độ, các công nhân bất ngờ tìm thấy một hũ vàng với những đồng tiền vàng có niên đại ít nhất 600 tuổi.

Tâm Anh (theo ATI)
Các công nhân đã phát hiện 103 đồng tiền vàng được giấu trong một chiếc bình đất sét khi tham gia dự án trùng tu một ngôi đền thờ thần Shiva ở miền nam Ấn Độ. Chiếc bình được chôn sâu dưới lòng đất. Ảnh: Hindu Religious and Charitable Endowments Department.
Ngôi đền cổ xưa trên nằm ở làng Kovilur, gần đồi Javvadu thuộc huyện Tiruvannamalai, Tamil Nadu. Sau khi phát hiện chiếc bình được niêm phong, công nhân ngay lập tức báo cáo với chính quyền địa phương. Ảnh: Venkatesan M.S/Google Maps.
Sau khi nhận được báo cáo, giới chức trách và các chuyên gia đã nhanh chóng vào cuộc. Họ xác định những đồng tiền vàng được bảo quản khá tốt vẫn đang được phân tích để xác định chính xác niên đại. Ảnh: Chennai Museum.
Một số chuyên gia tin rằng, 103 đồng tiền vàng mới được tìm thấy có niên đại từ thời Vijayanagara, tức khoảng 600 năm trước. Tuy nhiên, một số người khác suy đoán kho báu có niên đại từ cuối thời Chola, giữa thế kỷ 12 - 13. Ảnh: Ancient-origins.
Niên đại của ngôi đền - nơi kho báu được tìm thấy - được các chuyên gia cho rằng có thể giúp xác định niên đại của kho báu trên. Theo các chuyên gia, ngôi đền được cho là xây dựng dưới triều đại của nhà vua Rajaraja Cholan III vào nửa đầu thế kỷ 13. Ảnh: Public Domain.
Nhà vua Rajaraja Cholan III trị vì đế chế Chola từ năm 1216 - 1246. Đế chế Chola phát triển rực rỡ từ thế kỷ thứ 9 - 13. Từ thế kỷ 13, đế chế này bắt đầu suy yếu. Ảnh: CC BY-SA 2.5.
Trong thời gian đó, Vương quốc Pandya ở phía nam bắt đầu trỗi dậy, dần dần xâm chiếm lãnh thổ của đế chế Chola. Vào khoảng năm 1279, đế chế Chola sụp đổ và bị thôn tính dưới triều đại của nhà vua Pandya là Maravarman Kulasekara Pandyan I. Ảnh: historyunravelled.
“Theo truyền thống, đồng tiền bằng vàng được đúc chủ yếu để dâng lên các vị thần”, K. Sridharan, cựu phó giám đốc Sở Khảo cổ học bang Tamil Nadu, cho biết. Trong khi đó, tiền đồng và những loại tiền được đúc bằng kim loại khác thường được lưu hành trong thương mại vì độ bền của chúng. Ảnh: historyunravelled.
Việc phát hiện 103 đồng tiền vàng được chôn dưới ngôi đền cổ cho thấy chúng có thể là một phần của những thứ được dâng lên thần Shiva, thậm chí là kho tàng quý giá được chôn giấu một cách có chủ đích. Ảnh: Ancient-origins.
Các nhà khảo cổ học cho rằng, nếu những đồng tiền bằng vàng trên được xác nhận có niên đại từ cuối thời Chola hoặc đầu thời Pandya thì chúng sẽ cung cấp bằng chứng về lịch sử của ngôi đền trong thời kỳ chuyển tiếp giữa 2 triều đại. Ảnh: Public Domain.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
