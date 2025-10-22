Hà Nội

Phát hiện 'thiên đường tiền sử' 500.000 tuổi hé lộ bí mật loài người cổ

Kho tri thức

Phát hiện 'thiên đường tiền sử' 500.000 tuổi hé lộ bí mật loài người cổ

Khu di tích Jaljulia khiến giới khảo cổ sửng sốt khi hé lộ dấu vết sinh hoạt tinh vi của loài người cổ, gợi lại thời kỳ huy hoàng đã bị chôn vùi nửa triệu năm.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Trong quá trình khai quật cứu hộ tại Jaljulia, gần thị trấn Kfar Saba, ở Israel, các chuyên gia đến từ Đại học Tel Aviv bất ngờ tìm thấy một vùng đất lạ, lâu đời. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Vùng đất này thực chất là một di tích thời tiền sử. Nơi đây được mô tả là "thiên đường", nơi con người sinh sống cách đây 500.000 năm trước. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Vào thời cổ đại, tại khu vực này có một con sông và thảm thực vật phong phú. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
"Thiên đường" này đã trở thành nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật và những người săn bắt hái lượm trong Thời Kỳ Đồ Đá Cũ. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Khi đào xuống độ sâu 5 mét, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra từng lớp công cụ và xương động vật. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Trong số hàng ngàn hiện vật được tìm thấy, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra chiếc rìu cầm tay hai mặt, và công cụ bằng đá lửa được sản xuất bằng một dạng kỹ thuật phức tạp. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Một số hiện vật tiết lộ rằng, nửa triệu năm trước, con người Thời Kỳ Đồ Đá Cũ đã biết tạo ra một kho công cụ bằng đá lửa tinh xảo, cho thấy khả năng nhận thức chế tác sáng tạo của người cổ xưa tinh vi hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Maayan Shemer của Cơ quan Cổ vật Israel cho biết: "Khám phá này thật đáng kinh ngạc vì tình trạng bảo quản của các hiện vật và ý nghĩa của chúng trong việc giúp chúng ta hiểu biết về nền văn hóa vật chất cổ đại này". Việc nghiên cứu sâu di tích tiền sử này sẽ đóng góp rất lớn vào việc hiểu biết rõ hơn về lối sống và hành vi của con người trong Thời Kỳ Đồ Đá Cũ. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24. Thiên Đăng - (Theo ancientpages)
https://www.ancientpages.com/2018/01/24/incredible-500000-year-old-paradise-thousands-artifacts-discovered-israel/
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
