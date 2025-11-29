Hà Nội

Hot TikToker Đon Chan gây sốt với clip nhảy 2 triệu view

Số hóa

Đon Chan viral với màn nhảy trên nền nhạc mashup “nhạc cổ”, đạt gần 2 triệu lượt xem TikTok.

Thiên Trang (TH)
Trào lưu nhảy TikTok vốn quen thuộc nhưng không phải clip nào cũng đủ sức hút.
Đon Chan chọn mashup nhiều ca khúc cũ, kết hợp phong cách hiện đại tạo hiệu ứng mạnh mẽ.
Vóc dáng chuẩn, thần thái tự tin và gu thời trang quyến rũ giúp clip thêm nổi bật.
Outfit casual xinh xắn khiến cô nàng vừa dễ thương vừa gợi cảm trong khung hình.
Video nhanh chóng đạt gần 2 triệu view cùng hàng loạt lượt thả tim và chia sẻ.
Cộng đồng mạng thích thú, nhiều bình luận khen ngợi và trêu đùa ví cô đẹp hơn Mona Lisa.
Clip khéo léo đánh trúng cảm xúc hoài niệm, đưa nhiều bản nhạc đình đám trở lại.
Với đà tăng trưởng hiện tại, Đon Chan hứa hẹn sẽ tiếp tục ra mắt nhiều video viral hơn nữa.
