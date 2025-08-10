Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot mom Hàn Quốc gây tranh cãi vì cách ăn mặc "hở bạo"

Cộng đồng trẻ

Hot mom Hàn Quốc gây tranh cãi vì cách ăn mặc "hở bạo"

Nổi tiếng với gương mặt bầu bĩnh dù đã là mẹ 2 con, Hong Young Gi gần đây thu hút sự bàn luận trên mạng xã hội với hình ảnh trong chuyến du lịch Pháp.

Thiên Anh
Hong Young Gi, một trong những hot mom nổi tiếng nhất xứ sở kim chi, đang trở thành tâm điểm của dư luận sau khi loạt ảnh mới của cô được đăng tải.
Hong Young Gi, một trong những hot mom nổi tiếng nhất xứ sở kim chi, đang trở thành tâm điểm của dư luận sau khi loạt ảnh mới của cô được đăng tải.
Không phải vì nhan sắc trẻ trung "bất chấp tuổi tác", mà là vì phong cách ăn mặc quá đỗi táo bạo, gây ra nhiều ý kiến trái chiều của Hong Young Gi.
Không phải vì nhan sắc trẻ trung "bất chấp tuổi tác", mà là vì phong cách ăn mặc quá đỗi táo bạo, gây ra nhiều ý kiến trái chiều của Hong Young Gi.
Ngày 7/8, Hong Young Gi hút hơn 15.000 lượt tương tác khi chia sẻ loạt ảnh check-in trong chuyến đi đến thành phố Nice (Pháp).
Ngày 7/8, Hong Young Gi hút hơn 15.000 lượt tương tác khi chia sẻ loạt ảnh check-in trong chuyến đi đến thành phố Nice (Pháp).
Điều gây chú ý nhất là bộ trang phục của Hong, khi cô diện chiếc áo với thiết kế cắt xẻ, khoe trọn phần lưng và hở bạo phía trước.
Điều gây chú ý nhất là bộ trang phục của Hong, khi cô diện chiếc áo với thiết kế cắt xẻ, khoe trọn phần lưng và hở bạo phía trước.
Nhiều dân mạng Hàn tỏ ra thích thú với hình ảnh gợi cảm, táo bạo của hot mom sinh năm 1992. Tuy nhiên, số khác cho rằng trang phục này quá hở hang, không phù hợp dạo phố dù là ở nước ngoài.
Nhiều dân mạng Hàn tỏ ra thích thú với hình ảnh gợi cảm, táo bạo của hot mom sinh năm 1992. Tuy nhiên, số khác cho rằng trang phục này quá hở hang, không phù hợp dạo phố dù là ở nước ngoài.
Hong Young Gi được xem là một trong những hot mom nổi tiếng nhất xứ Hàn, thuộc dàn "ulzzang" (người có vẻ ngoài đẹp, phong cách thời thượng) đời đầu xứ củ sâm.
Hong Young Gi được xem là một trong những hot mom nổi tiếng nhất xứ Hàn, thuộc dàn "ulzzang" (người có vẻ ngoài đẹp, phong cách thời thượng) đời đầu xứ củ sâm.
Cô được biết tới vào năm 2009 sau khi tham gia chương trình truyền hình ăn khách "Ulzzang Generation". Sau đó, cô chuyển hướng sang kinh doanh và hiện điều hành một trung tâm mua sắm trực tuyến.
Cô được biết tới vào năm 2009 sau khi tham gia chương trình truyền hình ăn khách "Ulzzang Generation". Sau đó, cô chuyển hướng sang kinh doanh và hiện điều hành một trung tâm mua sắm trực tuyến.
Hong Young Gi sinh năm 1992, là một trong những ulzzang (người nổi tiếng trên mạng) đời đầu của Hàn Quốc. Dù đã là mẹ của hai con và bước sang tuổi 33, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng thon gọn khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Hong Young Gi sinh năm 1992, là một trong những ulzzang (người nổi tiếng trên mạng) đời đầu của Hàn Quốc. Dù đã là mẹ của hai con và bước sang tuổi 33, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng thon gọn khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, trong những hình ảnh gần đây, Hong Young Gi đã khiến không ít người bất ngờ khi lựa chọn những bộ trang phục với những đường cắt xẻ, khoe trọn vóc dáng gợi cảm.
Tuy nhiên, trong những hình ảnh gần đây, Hong Young Gi đã khiến không ít người bất ngờ khi lựa chọn những bộ trang phục với những đường cắt xẻ, khoe trọn vóc dáng gợi cảm.
Nhiều người hâm mộ lên tiếng bênh vực Hong Young Gi. Họ cho rằng, cô có quyền tự do lựa chọn trang phục, miễn là cô cảm thấy tự tin và thoải mái. "Cô ấy có thân hình đẹp thì việc khoe ra đâu có gì sai?", một bình luận viết.
Nhiều người hâm mộ lên tiếng bênh vực Hong Young Gi. Họ cho rằng, cô có quyền tự do lựa chọn trang phục, miễn là cô cảm thấy tự tin và thoải mái. "Cô ấy có thân hình đẹp thì việc khoe ra đâu có gì sai?", một bình luận viết.
Thiên Anh
#Hong Young Gi #thời trang #ăn mặc #tranh luận #người nổi tiếng Hàn #du lịch

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT