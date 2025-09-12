Hà Nội

Hot girl Trân Mèo 'kéo áo' khoe dáng, fan được phen trầm trồ

Cộng đồng trẻ

Mới đây, Trân Mèo đã tạo ra bài đăng nhận về vô số bình luận thích thú. 'Hot girl bánh tráng' thuở nào đăng tải những hình ảnh khoe vóc dáng thon gọn, quyến rũ.

Mới đây, Trân Mèo đã tạo ra bài đăng nhận về vô số bình luận thích thú. Cụ thể, hot girl bánh tráng thuở nào đăng tải những hình ảnh khoe vóc dáng thon gọn, quyến rũ.
Tuy nhiên, điều khiến dân mạng xôn xao không chỉ là vẻ đẹp của nàng 'hot girl bánh tráng' mà còn là những lời "nhắc khéo" đầy hài hước, nhắc Rambo nên mua iPhone 17 mới ra mắt để tặng vợ.
Trong ảnh, Trân Mèo cố tình kéo áo lên cao, khéo léo để lộ vòng eo nhỏ nhắn, săn chắc. Nước da trắng hồng, mịn màng của cô cũng là điểm nhấn khiến nhiều người phải ghen tị.
Vẻ đẹp ngọt ngào, tươi tắn của bà mẹ hai con khiến ai nấy đều trầm trồ.
Dưới phần bình luận, hàng loạt lời khen ngợi đã được gửi đến Trân Mèo.
Sự trở lại với một vóc dáng thon gọn và thần thái rạng rỡ sau khi sinh con của Trân Mèo đã truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Phần nào cho thấy, dù bận rộn với công việc gia đình và chăm sóc con cái, gái xinh vẫn có thể duy trì vẻ đẹp, vóc dáng và sự tự tin của mình.
Vào khoảng những năm 2010 - 2013, Trân Mèo bắt đầu được biết với nickname “hot girl Yahoo”. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng đúng với gu của thời bấy giờ.
Trân Mèo sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng đúng với gu của thời bấy giờ. Nickname của cô cũng xuất phát từ chính tên tài khoản mà cô sử dụng làm nick Yahoo.
Kể từ đó đến nay, Bảo Trân vẫn luôn giữ được sức hút của mình và ngày càng hoàn thiện bản thân, từ phong cách thời trang đến hình ảnh cá nhân.
Hiện tại, Trân Mèo đã là hot mom với 2 nhóc tỳ đáng yêu, kháu khỉnh. Cô chủ yếu ở nhà để chăm sóc con, hỗ trợ ông xã trong công việc và vẫn kinh doanh riêng. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Thiên Anh
