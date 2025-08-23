Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl Sài Thành khiến fan "mê đắm" với vẻ đẹp đầy ma mị

Cộng đồng trẻ

Hot girl Sài Thành khiến fan "mê đắm" với vẻ đẹp đầy ma mị

Bộ ảnh mới của nàng hot girl Nguyễn Phương Trinh đã cho thấy sự đa dạng trong phong cách của cô, vừa quyến rũ vừa ma mị đầy cuốn hút.

Trầm Phương
Nguyễn Phương Trinh, hay còn được biết đến với biệt danh Meo hoặc Meo Meo - một trong những hot girl nổi tiếng Sài thành, vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao với bộ ảnh mới đầy mê hoặc. (Ảnh: IGNV)
Nguyễn Phương Trinh, hay còn được biết đến với biệt danh Meo hoặc Meo Meo - một trong những hot girl nổi tiếng Sài thành, vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao với bộ ảnh mới đầy mê hoặc. (Ảnh: IGNV)
Vẫn là phong cách gợi cảm thường thấy, lần này, Phương Trinh hóa thân thành một nàng tiên nữ ma mị, cuốn hút giữa khu vườn cổ tích. (Ảnh: IGNV)
Vẫn là phong cách gợi cảm thường thấy, lần này, Phương Trinh hóa thân thành một nàng tiên nữ ma mị, cuốn hút giữa khu vườn cổ tích. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Phương Trinh diện trang phục voan mỏng manh, bay bổng với tông màu xanh dương pastel. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Phương Trinh diện trang phục voan mỏng manh, bay bổng với tông màu xanh dương pastel. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc đen dài được tô điểm bằng những đóa hoa cùng tông, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo, vừa mong manh vừa quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc đen dài được tô điểm bằng những đóa hoa cùng tông, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo, vừa mong manh vừa quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu cùng lối trang điểm nhấn nhá mang đến cảm giác "sầu vương khóe mắt" đã góp phần làm nổi bật thần thái bí ẩn, ma mị của cô. (Ảnh: IGNV)
Gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu cùng lối trang điểm nhấn nhá mang đến cảm giác "sầu vương khóe mắt" đã góp phần làm nổi bật thần thái bí ẩn, ma mị của cô. (Ảnh: IGNV)
Ở dưới phần bình luận, nhiều người không khỏi xuýt xoa trước thần thái cũng như nhan sắc của cô nàng trong bộ ảnh này. (Ảnh: IGNV)
Ở dưới phần bình luận, nhiều người không khỏi xuýt xoa trước thần thái cũng như nhan sắc của cô nàng trong bộ ảnh này. (Ảnh: IGNV)
Phương Trinh từ lâu đã là hot girl gây ấn tượng nhờ sở hữu một thân hình cân đối, khỏe khoắn, quyến rũ cùng làn da trắng, dáng mũi cao và đôi mắt hút hồn. (Ảnh: IGNV)
Phương Trinh từ lâu đã là hot girl gây ấn tượng nhờ sở hữu một thân hình cân đối, khỏe khoắn, quyến rũ cùng làn da trắng, dáng mũi cao và đôi mắt hút hồn. (Ảnh: IGNV)
Thậm chí, giao diện của cô nàng từng khiến nhiều người nhầm tưởng là AI vì quá hoàn hảo. (Ảnh: IGNV)
Thậm chí, giao diện của cô nàng từng khiến nhiều người nhầm tưởng là AI vì quá hoàn hảo. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, Phương Trinh đang sở hữu hơn 240 nghìn follow trên instagram. Những bức hình cô nàng đăng tải đều thu hút sự chú ý của netizen. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, Phương Trinh đang sở hữu hơn 240 nghìn follow trên instagram. Những bức hình cô nàng đăng tải đều thu hút sự chú ý của netizen. (Ảnh: IGNV)
Với lượng fan đông đảo trên mạng xã hội đã giúp cho độ hot của cô nàng ngày càng cao. Không ít thương hiệu thời trang mời cô làm mẫu ảnh cho những bộ sưu tập theo hơi hướng sexy, gợi cảm của mình. (Ảnh: IGNV)
Với lượng fan đông đảo trên mạng xã hội đã giúp cho độ hot của cô nàng ngày càng cao. Không ít thương hiệu thời trang mời cô làm mẫu ảnh cho những bộ sưu tập theo hơi hướng sexy, gợi cảm của mình. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Nguyễn Phương Trinh #hot girl Sài Thành #bộ ảnh ma mị #người đẹp Việt #hot Instagram #mẫu ảnh thời trang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT