Bà ngoại tuổi 35 gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, thân hình nóng bỏng

Cộng đồng trẻ

Bà ngoại tuổi 35 gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, thân hình nóng bỏng

Là mẹ của 4 người con và đã có hai cháu ngoại, thế nhưng nữ blogger Nhật Bản Mariko vẫn sở hữu sắc vóc trẻ trung, nóng bỏng.

Trầm Phương
Truyền thông Nhật Bản nói riêng và một số quốc gia châu Á nói chung những ngày qua đều đưa tin về câu chuyện một bà ngoại tuổi 35 khiến netizen vô cùng bất ngờ. Được biết, nhân vật chính của câu chuyện là Mariko - một nữ blogger người Nhật Bản. (Ảnh: IGNV)
Theo đó, Mariko lên chức bà ngoại khi mới 35 tuổi. Hiện ở tuổi 38, Mariko vừa là mẹ của bốn người con, vừa là bà ngoại của hai cháu nhỏ.(Ảnh: IGNV)
Mariko bắt đầu hành trình làm mẹ rất sớm. Cô mang thai năm 17 tuổi và sinh con gái đầu lòng vào năm 18 tuổi. Sau đó, cô lần lượt sinh thêm hai con gái và một con trai, trở thành mẹ của bốn người con khi tuổi đời còn rất trẻ. (Ảnh: IGNV)
Điều bất ngờ là cô con gái lớn của Mariko lại lặp lại cuộc đời mẹ. Khi mới 16 tuổi, con gái cô đã mang thai và sinh con. (Ảnh: IGNV)
Chia sẻ về quãng thời gian đó, Mariko cho biết khi nghe tin con gái mang thai, bản thân cô lúc ấy vừa sinh bé thứ tư, cảm giác sốc và bối rối. Nhưng sau đó, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, đồng hành cùng con gái trong suốt thai kỳ. (Ảnh: IGNV)
Để nuôi các con, Mariko vừa làm thêm tại cửa hàng thời trang, vừa kiên trì xây dựng hình ảnh cá nhân trên Instagram. (Ảnh: IGNV)
Nhờ gu thời trang hiện đại và phong cách sống cá tính, cô đã thu hút hơn 92.000 người theo dõi trên Instagram. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến công chúng trầm trồ hơn cả là vóc dáng quyến rũ và gương mặt trẻ trung của cô. Dù đã trải qua 4 lần sinh nở, Mariko vẫn giữ được thân hình thon gọn, phong cách gợi cảm không thua gì các hot girl tuổi đôi mươi. (Ảnh: IGNV)
Trên mạng xã hội, Mariko thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường bên các cháu ngoại, từ những chuyến nghỉ dưỡng tại khách sạn sang trọng cho đến những buổi mua sắm hàng hiệu. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, những bức ảnh Mariko chụp cùng con gái 20 tuổi khiến dân mạng khó lòng phân biệt được đâu là mẹ, đâu là con, nhiều người cho rằng nhìn bề ngoài cả hai trông giống chị em hơn là mẹ con. (Ảnh: IGNV)
