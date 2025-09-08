Hà Nội

Hot girl Ngọc Nữ 'đốt cháy' Bali với loạt ảnh quyến rũ 'hết nấc'

Cộng đồng trẻ

Hot girl đình đám gốc Nghệ An - Ngọc Nữ khẳng định sức hút không hề thuyên giảm khi cập nhật loạt ảnh mới nhất trong chuyến đi tới hòn đảo Bali xinh đẹp.

Thiên Anh
Nguyễn Thị Ngọc Nữ, hot girl đình đám gốc Nghệ An, một lần nữa khẳng định sức hút không hề thuyên giảm khi cập nhật loạt ảnh mới nhất trong chuyến đi tới hòn đảo Bali xinh đẹp.
Nhan sắc của Ngọc Nữ trong bộ ảnh này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội.
Trong những hình ảnh được chia sẻ, Ngọc Nữ tự tin khoe trọn vóc dáng "cực phẩm" trong những bộ váy đầy quyến rũ.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ và khung cảnh biển xanh, cát trắng đặc trưng của Bali, làn da trắng sứ không tì vết cùng số đo ba vòng hoàn hảo của Ngọc Nữ được tôn lên triệt để.
Thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ và cách tạo dáng chuyên nghiệp cho thấy cô vẫn giữ vững phong độ của một "Người đẹp Ảnh" hàng đầu.
Không chỉ "đốt mắt" người xem bằng ảnh quyến rũ, Ngọc Nữ còn cho thấy gu thời trang đa dạng khi khoác lên mình những chiếc váy maxi thướt tha, bay bổng, hoàn hảo cho một kỳ nghỉ dưỡng tại miền nhiệt đới.
Ở mọi góc chụp, Ngọc Nữ đều toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính nhưng cũng không kém phần sang chảnh, quyến rũ.
Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh đã nhận về "cơn bão" lượt thích và bình luận từ cộng đồng mạng. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự trầm trồ trước nhan sắc và vóc dáng ngày một hoàn hảo của Ngọc Nữ.
Nguyễn Thị Ngọc Nữ được công chúng biết đến rộng rãi khi lọt vào Top 10 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và giành giải phụ "Người đẹp Ảnh". Dù không đạt ngôi vị cao nhất, nhan sắc trong veo cùng nụ cười tỏa nắng của cô đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Sau cuộc thi, cô nàng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, MC và từng gây chú ý với chuyện tình cảm ồn ào.
Hiện tại, Ngọc Nữ dường như đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, sang chảnh và thường xuyên đi du lịch, khám phá những vùng đất mới. Chuyến đi đến Bali lần này một lần nữa cho thấy cô vẫn là một trong những hot girl sở hữu nhan sắc và sức hút hàng đầu trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
