Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thủ khoa toàn quốc khối A00 diện áo dài khoe vẻ ngọt ngào, trong trẻo

Cộng đồng trẻ

Thủ khoa toàn quốc khối A00 diện áo dài khoe vẻ ngọt ngào, trong trẻo

Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích học tập 'khủng', vẻ ngoài xinh xắn, cuốn hút của Hiền Mai cũng khiến cộng đồng mạng không ngừng dành lời khen ngợi.

Trầm Phương
Là một trong những Thủ khoa toàn quốc khối A00 (Toán, Lý, Hóa) trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 với số điểm tuyệt đối 30/30, Nguyễn Lê Hiền Mai, nữ sinh đến từ Phú Thọ còn được biết đến với nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng. (Ảnh: IGNV)
Là một trong những Thủ khoa toàn quốc khối A00 (Toán, Lý, Hóa) trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 với số điểm tuyệt đối 30/30, Nguyễn Lê Hiền Mai, nữ sinh đến từ Phú Thọ còn được biết đến với nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng. (Ảnh: IGNV)
Sau khi kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2025 được công bố, Hiền Mai nhận về rất nhiều sự chú ý, tài khoản mạng xã hội của cô nàng cũng sở hữu hàng rất nhiều người theo dõi, những bức ảnh đăng tải đều có hàng chục nghìn yêu thích và bình luận. (Ảnh: IGNV)
Sau khi kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2025 được công bố, Hiền Mai nhận về rất nhiều sự chú ý, tài khoản mạng xã hội của cô nàng cũng sở hữu hàng rất nhiều người theo dõi, những bức ảnh đăng tải đều có hàng chục nghìn yêu thích và bình luận. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới được chia sẻ, Nguyễn Lê Hiền Mai hóa thân thành "nàng thơ" giữa lòng Hà Nội, khoe trọn vẻ đẹp ngọt ngào, thuần khiết trong tà áo dài truyền thống. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới được chia sẻ, Nguyễn Lê Hiền Mai hóa thân thành "nàng thơ" giữa lòng Hà Nội, khoe trọn vẻ đẹp ngọt ngào, thuần khiết trong tà áo dài truyền thống. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng chọn chiếc áo dài màu hồng phấn nhẹ nhàng, nền nã, kết hợp với quần lụa trắng, tôn lên nét duyên dáng, dịu dàng của người con gái Việt Nam. Tay áo lỡ cánh sen tạo cảm giác thanh thoát, cổ áo đứng kín đáo toát lên vẻ trang nhã, hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng chọn chiếc áo dài màu hồng phấn nhẹ nhàng, nền nã, kết hợp với quần lụa trắng, tôn lên nét duyên dáng, dịu dàng của người con gái Việt Nam. Tay áo lỡ cánh sen tạo cảm giác thanh thoát, cổ áo đứng kín đáo toát lên vẻ trang nhã, hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Hiền Mai cầm trên tay một bó hoa ly với sắc hồng và trắng rực rỡ, càng làm nổi bật vẻ tươi tắn, rạng ngời của cô. (Ảnh: IGNV)
Hiền Mai cầm trên tay một bó hoa ly với sắc hồng và trắng rực rỡ, càng làm nổi bật vẻ tươi tắn, rạng ngời của cô. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc đen dài bồng bềnh, cùng lối trang điểm tự nhiên, trong trẻo càng khiến cô được ví như những nhân vật nữ chính bước ra từ tiểu thuyết. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc đen dài bồng bềnh, cùng lối trang điểm tự nhiên, trong trẻo càng khiến cô được ví như những nhân vật nữ chính bước ra từ tiểu thuyết. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện tại nhiều địa điểm đặc trưng của Thủ đô, từ ven bờ hồ gợn sóng lấp lánh, bên những chiếc xe xích lô quen thuộc, cho đến các góc phố cổ kính với kiến trúc thời Pháp thuộc... (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện tại nhiều địa điểm đặc trưng của Thủ đô, từ ven bờ hồ gợn sóng lấp lánh, bên những chiếc xe xích lô quen thuộc, cho đến các góc phố cổ kính với kiến trúc thời Pháp thuộc... (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống của áo dài và bối cảnh đậm chất văn hóa, cuộc sống thường nhật tạo nên những bức ảnh giàu cảm xúc và ý nghĩa. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống của áo dài và bối cảnh đậm chất văn hóa, cuộc sống thường nhật tạo nên những bức ảnh giàu cảm xúc và ý nghĩa. (Ảnh: IGNV)
Dù ở góc chụp cận cảnh khoe nụ cười tươi tắn hay khoảnh khắc nhìn xa xăm đầy suy tư, Hiền Mai đều chinh phục người xem bằng thần thái tự tin, cuốn hút và vẻ ngoài không hề thua kém các hot girl. (Ảnh: IGNV)
Dù ở góc chụp cận cảnh khoe nụ cười tươi tắn hay khoảnh khắc nhìn xa xăm đầy suy tư, Hiền Mai đều chinh phục người xem bằng thần thái tự tin, cuốn hút và vẻ ngoài không hề thua kém các hot girl. (Ảnh: IGNV)
Hiền Mai hiện đang theo học trường Đại học Ngoại thương - một trong những ngôi trường đại học top đầu cả nước. Ngoài học tập, cô nàng còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. (Ảnh: IGNV)
Hiền Mai hiện đang theo học trường Đại học Ngoại thương - một trong những ngôi trường đại học top đầu cả nước. Ngoài học tập, cô nàng còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Thủ khoa A00 #Áo dài #Hiền Mai #nguyễn lê hiền mai #thủ khoa đại học

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Nhan sắc nàng thơ mới của Trấn Thành

Nhan sắc nàng thơ mới của Trấn Thành

Ngoài gương mặt đẹp, nữ ca sĩ LyLy còn ghi điểm nhờ vóc dáng gợi cảm với vòng eo nhỏ không mỡ thừa. Mới đây, cô góp mặt trong phim Thỏ ơi của Trấn Thành.