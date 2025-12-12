Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chồng cũ Hằng Du Mục khoe ảnh cưới cùng vợ 4 kém 26 tuổi

Cộng đồng trẻ

Chồng cũ Hằng Du Mục khoe ảnh cưới cùng vợ 4 kém 26 tuổi

Thông tin về cuộc hôn nhân mới của Tôn Bằng, chồng cũ của TikToker nổi tiếng Hằng Du Mục, đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Trầm Phương
Trên kênh Tiktok cá nhân, mới đây Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục đã công khai loạt ảnh cưới lãng mạn bên người vợ sắp cưới kém anh đến 26 tuổi, đồng thời có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hôn nhân.
Trên kênh Tiktok cá nhân, mới đây Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục đã công khai loạt ảnh cưới lãng mạn bên người vợ sắp cưới kém anh đến 26 tuổi, đồng thời có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hôn nhân.
Tôn Bằng tiết lộ đây là lần chụp ảnh cưới đầu tiên trong đời anh, dù trước đó đã trải qua 3 cuộc hôn nhân.
Tôn Bằng tiết lộ đây là lần chụp ảnh cưới đầu tiên trong đời anh, dù trước đó đã trải qua 3 cuộc hôn nhân.
Vợ sắp cưới của Tôn Bằng có tên Nguyễn Thanh Thảo (SN 2007, quê quán Yên Bái cũ).
Vợ sắp cưới của Tôn Bằng có tên Nguyễn Thanh Thảo (SN 2007, quê quán Yên Bái cũ).
Trong loạt ảnh được đăng tải, cặp đôi thực hiện bộ ảnh với nhiều concept khác nhau, từ hiện đại đến truyền thống.
Trong loạt ảnh được đăng tải, cặp đôi thực hiện bộ ảnh với nhiều concept khác nhau, từ hiện đại đến truyền thống.
Vợ sắp cưới của Tôn Bằng được nhận xét sở hữu làn da trắng sáng, tươi tắn.
Vợ sắp cưới của Tôn Bằng được nhận xét sở hữu làn da trắng sáng, tươi tắn.
Cách đố hơn 1 tháng, Tôn Bằng từng bất ngờ thông báo thông tin có con đầu lòng với vợ 4 kém 26 tuổi và dự định sang Việt Nam làm đám cưới.
Cách đố hơn 1 tháng, Tôn Bằng từng bất ngờ thông báo thông tin có con đầu lòng với vợ 4 kém 26 tuổi và dự định sang Việt Nam làm đám cưới.
Trong một buổi livestream, Tôn Bằng chia sẻ thêm về niềm vui sắp được làm cha, đặc biệt mong muốn con gái đầu lòng sẽ là một “tiểu công chúa” đáng yêu.
Trong một buổi livestream, Tôn Bằng chia sẻ thêm về niềm vui sắp được làm cha, đặc biệt mong muốn con gái đầu lòng sẽ là một “tiểu công chúa” đáng yêu.
Anh khẳng định: “Chúng tôi đến với nhau là duyên phận. Cô ấy còn trẻ nhưng đã chọn tôi, và tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng. Tôi là người đàn ông, khi đã kết hôn sẽ luôn đối xử tốt và có trách nhiệm với vợ mình.”
Anh khẳng định: “Chúng tôi đến với nhau là duyên phận. Cô ấy còn trẻ nhưng đã chọn tôi, và tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng. Tôi là người đàn ông, khi đã kết hôn sẽ luôn đối xử tốt và có trách nhiệm với vợ mình.”
Trên trang cá nhân của mình, Thanh Thảo thường đăng tải các hình ảnh được chồng đưa đi du lịch tại các tỉnh, thành ở Trung Quốc.
Trên trang cá nhân của mình, Thanh Thảo thường đăng tải các hình ảnh được chồng đưa đi du lịch tại các tỉnh, thành ở Trung Quốc.
Trầm Phương
#Hằng Du Mục #Tôn Bằng #ảnh cưới #hôn nhân #vợ trẻ của tôn bằng #chồng cũ hằng du mục

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Nhan sắc nàng thơ mới của Trấn Thành

Nhan sắc nàng thơ mới của Trấn Thành

Ngoài gương mặt đẹp, nữ ca sĩ LyLy còn ghi điểm nhờ vóc dáng gợi cảm với vòng eo nhỏ không mỡ thừa. Mới đây, cô góp mặt trong phim Thỏ ơi của Trấn Thành.