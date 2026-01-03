Bí ẩn 200 bức tượng cưỡi ngựa bằng đá Thời Trung Cổ

Hà Nội

Hàng trăm bức tượng đá bí ẩn đã được tìm thấy ở biên giới Ấn Độ - Pakistan gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật vùng Kashmir thuộc dãy Himalaya, ở biên giới Ấn Độ - Pakistan, các chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Nga bất ngờ tìm thấy tàn tích công trình cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Natalya Polosmak.
Đó là tàn tích một công trình kiến ​​trúc nghi lễ độc đáo chứa các tác phẩm điêu khắc bằng đá có niên đại từ đầu Thời Trung Cổ. Ảnh: @Natalya Polosmak.
Giáo sư Vyacheslav Molodin, trưởng bộ môn Khảo cổ học và Dân tộc học tại Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, một nhóm khảo cổ Nga-Ấn Độ do nhà nghiên cứu Natalya Polosmak dẫn đầu đã phát hiện gần 200 bức tượng cưỡi ngựa bằng đá trong khu vực này. Ảnh: @Natalya Polosmak.
Cả ngựa và tượng người cưỡi ngựa đều được khắc họa tỉ mỉ đến từng chi tiết, với trang phục, đồ trang sức và các bộ phận vũ khí. Ảnh: @Natalya Polosmak.
Lưng ngựa được phủ bằng những tấm thảm tua rua. Những người cưỡi ngựa dường như đang cưỡi những con ngựa mạnh mẽ, trông giống như những sinh vật thần thoại, tưởng tượng như chúng đến từ một thế giới chưa từng được biết đến. Ảnh: @Natalya Polosmak.
Nhìn chung, những bức tượng được chạm khắc tinh xảo này có thể đại diện cho các anh hùng trong những truyền thuyết Thời Trung Cổ bản địa của vùng mà chúng ta chưa kịp khám phá ra. Ảnh: @Natalya Polosmak.
Đến hiện tại, các chuyên gia vẫn chưa biết ai là người đã tạo ra chúng. Ảnh: @Natalya Polosmak.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
