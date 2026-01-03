Hà Nội

Khám phá cổng chiến thắng cổ đại 2.000 năm tuổi tại Thổ Nhĩ Kỳ

Kho tri thức

Khám phá cổng chiến thắng cổ đại 2.000 năm tuổi tại Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà khảo cổ phát hiện cổng vòm chiến thắng La Mã dài 22,5m tại Anavarza, phản ánh chiến thắng lịch sử và kiến trúc độc đáo của thời cổ đại.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Çukurova khi khai quật tại thành phố cổ Anavarza (còn được gọi là Anazarbus) thuộc tỉnh Adana phía nam Thổ Nhĩ Kỳ thì bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Çukurova.
Đó là tàn tích của một cổng vòm chiến thắng lớn. Ảnh: @Đại học Çukurova.
Ước tính quần thể di tích công trình này đã 2.000 năm tuổi thuộc thời La Mã cổ đại. Ảnh: @Đại học Çukurova.
Chuyên gia khảo cổ Fatih Gülsen thuộc trường Đại học Çukurova cho biết, chiếc cổng vòm khải hoàn này dài 22,5 mét và cao 10,5 mét. Ảnh: @Đại học Çukurova.
Trong quá khứ, nó được xây dựng để tưởng nhớ chiến thắng của Đế chế La Mã trước người Ba Tư, và nó trông thật tráng lệ. Ảnh: @Đại học Çukurova.
“Đây là một công trình kiến ​​trúc đồ sộ và độc đáo được trang trí bằng các đầu cột kiểu Corinth, cột trụ, trụ tường (cột hình chữ nhật) và các hốc tường”, ông Gülsen cho biết. Ảnh: @Đại học Çukurova.
“Nhờ những đặc điểm trên, đây là cổng thành duy nhất trong khu vực mà ngày nay chúng ta gọi là Çukurova, và là một trong số ít những cổng thành cổ đại hoành tráng nằm trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ”, Chuyên gia khảo cổ Fatih Gülsen nhận định. Ảnh: @Đại học Çukurova.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
