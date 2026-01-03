Hà Nội

Xác thuyền chiến thời La Mã 1.300 tuổi được phát hiện trong mỏ than Serbia

Kho tri thức

Xác thuyền chiến thời La Mã 1.300 tuổi được phát hiện trong mỏ than Serbia

Các nhà khảo cổ phát hiện một chiếc thuyền chiến hơn 1.300 năm, được bảo quản tốt trong mỏ than, hé lộ bí ẩn về chiến tranh cổ đại của người Slav.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Các công nhân tại mỏ lộ thiên Kostolac ở Serbia đã tình cờ phát hiện ra một thứ còn thú vị hơn cả than đá. Ảnh: @Uryadovir Courier.
Các công nhân tại mỏ lộ thiên Kostolac ở Serbia đã tình cờ phát hiện ra một thứ còn thú vị hơn cả than đá. Ảnh: @Uryadovir Courier.
Theo Ars Technica, các thợ mỏ đã tìm thấy xác thuyền bị chôn vùi ít nhất 1.300 năm đến từ thời La Mã cổ đại. Ảnh: @Uryadovir Courier.
Theo Ars Technica, các thợ mỏ đã tìm thấy xác thuyền bị chôn vùi ít nhất 1.300 năm đến từ thời La Mã cổ đại. Ảnh: @Uryadovir Courier.
Chiếc thuyền này được chạm khắc từ cùng một thân cây. Theo các nhà nghiên cứu khảo cổ học Serbia, đặc điểm của chiếc thuyền này phù hợp với mô tả cổ xưa về những chiếc thuyền chiến từng được các nhóm người Slav sử dụng để vượt sông Danube và tấn công biên giới Đế chế La Mã. Ảnh: @Uryadovir Courier.
Chiếc thuyền này được chạm khắc từ cùng một thân cây. Theo các nhà nghiên cứu khảo cổ học Serbia, đặc điểm của chiếc thuyền này phù hợp với mô tả cổ xưa về những chiếc thuyền chiến từng được các nhóm người Slav sử dụng để vượt sông Danube và tấn công biên giới Đế chế La Mã. Ảnh: @Uryadovir Courier.
Con thuyền dài gần 15 mét với đáy phẳng và dường như được chế tạo bằng kỹ thuật của người Slav cổ xưa. Ảnh: @Uryadovir Courier.
Con thuyền dài gần 15 mét với đáy phẳng và dường như được chế tạo bằng kỹ thuật của người Slav cổ xưa. Ảnh: @Uryadovir Courier.
Có lẽ điều thú vị nhất chính là địa điểm phát hiện ra nó, ngay tại một mỏ than đá. Ảnh: @Uryadovir Courier.
Có lẽ điều thú vị nhất chính là địa điểm phát hiện ra nó, ngay tại một mỏ than đá. Ảnh: @Uryadovir Courier.
Xác con thuyền chiến bị chôn vùi dưới lớp bùn và đất sét dày 7 mét, nhờ đó nó được bảo quản cực kỳ tốt trong nhiều thế kỷ. Ảnh: @Uryadovir Courier.
Xác con thuyền chiến bị chôn vùi dưới lớp bùn và đất sét dày 7 mét, nhờ đó nó được bảo quản cực kỳ tốt trong nhiều thế kỷ. Ảnh: @Uryadovir Courier.
Tuy nhiên, thật đáng tiếc là những người thợ mỏ đã làm hư hại một phần con thuyền chiến này trong quá trình khai quật. Ảnh: @Uryadovir Courier.
Tuy nhiên, thật đáng tiếc là những người thợ mỏ đã làm hư hại một phần con thuyền chiến này trong quá trình khai quật. Ảnh: @Uryadovir Courier.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
