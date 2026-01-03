Việt Phương Thoa gợi ý tạo dáng chụp ảnh Tết khiến ai cũng bật cười

Hà Nội

Giữa vô vàn khung hình xinh đẹp, chỉn chu, Việt Phương Thoa tiếp tục ghi điểm theo cách rất riêng khi tung bộ ảnh gợi ý tạo dáng chụp hình Tết “lầy lội”.

Thiên Anh
Giữa vô vàn khung hình xinh đẹp, chỉn chu, Việt Phương Thoa tiếp tục ghi điểm theo cách rất riêng khi tung bộ ảnh gợi ý tạo dáng chụp hình Tết “lầy lội”, xem là bật cười nhưng càng ngắm càng thấy… đúng chất Phương Thoa.
Trong loạt ảnh mới, Việt Phương Thoa diện váy đỏ nổi bật – gam màu đặc trưng của ngày Tết – nhưng thay vì tạo dáng nhẹ nhàng, dịu dàng, cô nàng lại “chơi lớn” với những tư thế chẳng giống ai: đu xà giữa công viên, nằm dài trên lối đi, ôm cây tạo dáng, hay vô tư tập máy thể dục ngoài trời.
Chính sự đối lập giữa trang phục nữ tính và loạt pose hình “bất cần hình tượng” đã tạo nên hiệu ứng hài hước, khiến dân mạng không khỏi thích thú.
Nhan sắc của Việt Phương Thoa trong bộ ảnh vẫn giữ nét xinh xắn quen thuộc: gương mặt sáng, nụ cười tươi và thần thái rạng rỡ. Tuy nhiên, điểm nhấn không nằm ở sự “xinh đẹp chuẩn chỉnh” mà chính là cách cô nàng cố tình phá vỡ mọi khuôn mẫu chụp ảnh Tết thường thấy.
Thay vì tạo dáng nghiêm túc, Phương Thoa chọn sự tự nhiên, thoải mái và pha chút “tấu hài” rất đời – đúng với tinh thần giải trí mà cô theo đuổi bấy lâu nay.
Bên dưới mỗi bức ảnh, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận hài hước: người thì đùa rằng “chụp vậy mới đúng là Tết ở nhà”, người khác lại thích thú vì cuối cùng cũng có bộ ảnh Tết không bị… áp lực sống ảo.
Không ít khán giả nhận xét, chỉ cần nhìn cách tạo dáng là biết ngay “chính chủ Việt Phương Thoa”, bởi khó ai có thể nghĩ ra những pose hình vừa ngộ nghĩnh vừa duyên dáng đến vậy.
Không phải ngẫu nhiên mà Việt Phương Thoa luôn được xem là một trong những TikToker có cá tính rõ rệt. Sinh năm 1998, quê Quảng Ngãi, cô được biết đến rộng rãi với biệt danh “em gái chị Google” nhờ khả năng giả giọng Google Assistant cực giống.
Các video ngắn của Phương Thoa thường xoay quanh tình huống đời thường, lối diễn tự nhiên và nét hài rất “đời”, dễ khiến người xem bật cười ngay từ những giây đầu tiên.
Từ những clip đơn giản ban đầu, Phương Thoa dần xây dựng được lượng người theo dõi “khủng” trên TikTok và YouTube, trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều series triệu view, trong đó nổi bật là “Nữ chủ tịch giả danh” đóng cùng chồng – Chí Thành.
