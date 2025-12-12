Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Danh tính gái xinh Thái Lan xuất hiện tại giải Liên Quân 'đốn tim' fan Việt

Cộng đồng trẻ

Danh tính gái xinh Thái Lan xuất hiện tại giải Liên Quân 'đốn tim' fan Việt

Xuất hiện chung khung hình với MC hàng đầu của Liên Quân Việt - Phương Thảo, cô gái xinh đẹp đến từ Thái Lan khiến fan Việt liên tục truy tìm danh tính.

Trầm Phương
Nếu là một tín đồ của Esports, đặc biệt là bộ môn Liên Quân Mobile, chắc chắn bạn không thể bỏ qua sức nóng của giải đấu quốc tế AIC vừa diễn ra tại Việt Nam. Bên cạnh những trận đấu đỉnh cao, sự kiện còn thu hút sự chú ý lớn nhờ dàn MC và khách mời quốc tế tài sắc vẹn toàn. (Ảnh: IGNV)
Nếu là một tín đồ của Esports, đặc biệt là bộ môn Liên Quân Mobile, chắc chắn bạn không thể bỏ qua sức nóng của giải đấu quốc tế AIC vừa diễn ra tại Việt Nam. Bên cạnh những trận đấu đỉnh cao, sự kiện còn thu hút sự chú ý lớn nhờ dàn MC và khách mời quốc tế tài sắc vẹn toàn. (Ảnh: IGNV)
Kanomroo (Kananut Wattanakaruna), nữ MC xinh đẹp của Thái Lan, đã trở thành cái tên được tìm kiếm khắp cộng đồng fan Liên Quân Mobile Việt Nam sau khi xuất hiện tại giải đấu quốc tế AIC (Arena of Valor International Championship) được tổ chức tại Hà Nội vừa qua. (Ảnh: IGNV)
Kanomroo (Kananut Wattanakaruna), nữ MC xinh đẹp của Thái Lan, đã trở thành cái tên được tìm kiếm khắp cộng đồng fan Liên Quân Mobile Việt Nam sau khi xuất hiện tại giải đấu quốc tế AIC (Arena of Valor International Championship) được tổ chức tại Hà Nội vừa qua. (Ảnh: IGNV)
Nữ MC đến từ Thái Lan (mặc váy trắng) với nhan sắc rạng rỡ, xuất hiện trong bức ảnh cực kỳ thân thiết với MC Phương Thảo đã nhanh chóng "đốn tim" hàng loạt fan Việt. (Ảnh: IGNV)
Nữ MC đến từ Thái Lan (mặc váy trắng) với nhan sắc rạng rỡ, xuất hiện trong bức ảnh cực kỳ thân thiết với MC Phương Thảo đã nhanh chóng "đốn tim" hàng loạt fan Việt. (Ảnh: IGNV)
Kanomroo là một trong những gương mặt dẫn chương trình nổi bật của giải đấu RoV Pro League (giải Liên Quân Mobile chuyên nghiệp Thái Lan). (Ảnh: IGNV)
Kanomroo là một trong những gương mặt dẫn chương trình nổi bật của giải đấu RoV Pro League (giải Liên Quân Mobile chuyên nghiệp Thái Lan). (Ảnh: IGNV)
Trước khi bén duyên với Esports, Kanomroo từng là một nghệ sĩ âm nhạc sở hữu giọng hát trời phú và nổi tiếng với những bản cover đạt hàng triệu lượt xem trên các nền tảng. (Ảnh: IGNV)
Trước khi bén duyên với Esports, Kanomroo từng là một nghệ sĩ âm nhạc sở hữu giọng hát trời phú và nổi tiếng với những bản cover đạt hàng triệu lượt xem trên các nền tảng. (Ảnh: IGNV)
Chính nhờ tài năng và sức hút sẵn có, khi chuyển hướng sang lĩnh vực Thể thao Điện tử với vai trò MC, cô đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Chính nhờ tài năng và sức hút sẵn có, khi chuyển hướng sang lĩnh vực Thể thao Điện tử với vai trò MC, cô đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Kanomroo không chỉ gây ấn tượng bởi phong thái chuyên nghiệp, tự tin trên sân khấu lớn, mà còn bởi vẻ ngoài cuốn hút: khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, cùng nụ cười tươi tắn và mái tóc dài đen nhánh. (Ảnh: IGNV)
Kanomroo không chỉ gây ấn tượng bởi phong thái chuyên nghiệp, tự tin trên sân khấu lớn, mà còn bởi vẻ ngoài cuốn hút: khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, cùng nụ cười tươi tắn và mái tóc dài đen nhánh. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, Fanpage cá nhân của Kanomroo đã sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi, minh chứng cho sức hút không chỉ tại Thái Lan mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang các nước lân cận, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, Fanpage cá nhân của Kanomroo đã sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi, minh chứng cho sức hút không chỉ tại Thái Lan mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang các nước lân cận, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng còn được biết đến với gu thời trang cực kỳ thời thượng, từ phong cách năng động, thể thao cho đến vẻ ngoài nữ tính, ngọt ngào luôn là nguồn cảm hứng cho giới trẻ. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng còn được biết đến với gu thời trang cực kỳ thời thượng, từ phong cách năng động, thể thao cho đến vẻ ngoài nữ tính, ngọt ngào luôn là nguồn cảm hứng cho giới trẻ. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến Kanomroo trở nên gần gũi và được yêu thích đặc biệt tại Việt Nam chính là mối quan hệ thân thiết với nữ MC hàng đầu của Liên Quân Việt - Phương Thảo.Tại các giải đấu quốc tế như APL hay AIC, hai nữ MC xinh đẹp thường xuyên xuất hiện chung khung hình và không ngần ngại phối hợp "bắt trend" trên TikTok. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến Kanomroo trở nên gần gũi và được yêu thích đặc biệt tại Việt Nam chính là mối quan hệ thân thiết với nữ MC hàng đầu của Liên Quân Việt - Phương Thảo.Tại các giải đấu quốc tế như APL hay AIC, hai nữ MC xinh đẹp thường xuyên xuất hiện chung khung hình và không ngần ngại phối hợp "bắt trend" trên TikTok. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Kanomroo #Liên Quân #AIC #MC Thái Lan #MC Phương Thảo #Esports

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Nhan sắc nàng thơ mới của Trấn Thành

Nhan sắc nàng thơ mới của Trấn Thành

Ngoài gương mặt đẹp, nữ ca sĩ LyLy còn ghi điểm nhờ vóc dáng gợi cảm với vòng eo nhỏ không mỡ thừa. Mới đây, cô góp mặt trong phim Thỏ ơi của Trấn Thành.