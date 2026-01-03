Hà Nội

Nữ MC xinh đẹp Mai Dora khoe vóc dáng “bỏng mắt” ngay ngày đầu năm

Cộng đồng trẻ

Nữ MC xinh đẹp Mai Dora khoe vóc dáng "bỏng mắt" ngay ngày đầu năm

Mai Dora đã khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là người hâm mộ Esports, không khỏi "dậy sóng" khi chia sẻ loạt hình ảnh khoe vóc dáng gợi cảm.

Thiên Anh
Vẫn là phong thái quen thuộc: tự tin, quyến rũ nhưng không kém phần tinh tế, nữ MC được mệnh danh xinh đẹp nhất làng game là Mai Dora tiếp tục chứng minh sức hút khó cưỡng của mình.
Vẫn là phong thái quen thuộc: tự tin, quyến rũ nhưng không kém phần tinh tế, nữ MC được mệnh danh xinh đẹp nhất làng game là Mai Dora tiếp tục chứng minh sức hút khó cưỡng của mình.
Trong loạt ảnh mới, Mai Dora ghi điểm tuyệt đối với sắc vóc thon gọn, vòng eo nhỏ nhắn và thân hình săn chắc. Những bộ trang phục tôn dáng giúp cô khoe trọn đường cong “bốc lửa”, khiến người xem khó rời mắt.
Trong loạt ảnh mới, Mai Dora ghi điểm tuyệt đối với sắc vóc thon gọn, vòng eo nhỏ nhắn và thân hình săn chắc. Những bộ trang phục tôn dáng giúp cô khoe trọn đường cong “bốc lửa”, khiến người xem khó rời mắt.
Dễ nhận thấy, vóc dáng chuẩn chỉnh của Mai Dora là thành quả của việc chăm chỉ tập luyện, giữ gìn hình thể và theo đuổi lối sống năng động trong nhiều năm qua.
Dễ nhận thấy, vóc dáng chuẩn chỉnh của Mai Dora là thành quả của việc chăm chỉ tập luyện, giữ gìn hình thể và theo đuổi lối sống năng động trong nhiều năm qua.
Không chỉ sở hữu body cuốn hút, gương mặt xinh đẹp của Mai Dora cũng là yếu tố giúp cô luôn nổi bật giữa đám đông. Các đường nét hài hòa, làn da mịn màng cùng thần thái rạng rỡ mang đến cảm giác vừa ngọt ngào, vừa sắc sảo.
Không chỉ sở hữu body cuốn hút, gương mặt xinh đẹp của Mai Dora cũng là yếu tố giúp cô luôn nổi bật giữa đám đông. Các đường nét hài hòa, làn da mịn màng cùng thần thái rạng rỡ mang đến cảm giác vừa ngọt ngào, vừa sắc sảo.
Dù theo đuổi phong cách gợi cảm hay kín đáo, nữ MC vẫn giữ được nét duyên rất riêng, khó trộn lẫn.
Dù theo đuổi phong cách gợi cảm hay kín đáo, nữ MC vẫn giữ được nét duyên rất riêng, khó trộn lẫn.
Mai Dora tên thật là Trương Vũ Quỳnh Mai, sinh năm 1995, là một trong những nữ MC, streamer nổi tiếng hàng đầu của cộng đồng Esports Việt Nam. Cô gắn liền với giải đấu Liên Minh Huyền Thoại VCS, từng đảm nhận vai trò MC tại VETV và trở thành gương mặt quen thuộc trong các buổi phỏng vấn tuyển thủ sau trận đấu.
Mai Dora tên thật là Trương Vũ Quỳnh Mai, sinh năm 1995, là một trong những nữ MC, streamer nổi tiếng hàng đầu của cộng đồng Esports Việt Nam. Cô gắn liền với giải đấu Liên Minh Huyền Thoại VCS, từng đảm nhận vai trò MC tại VETV và trở thành gương mặt quen thuộc trong các buổi phỏng vấn tuyển thủ sau trận đấu.
Phong thái chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp linh hoạt cùng ngoại hình nổi bật giúp Mai Dora chiếm được cảm tình lớn từ khán giả.
Phong thái chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp linh hoạt cùng ngoại hình nổi bật giúp Mai Dora chiếm được cảm tình lớn từ khán giả.
Bên cạnh công việc dẫn chương trình, Mai Dora còn hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội với vai trò streamer, influencer. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, tập luyện thể thao, nhảy sexy dance và các dự án cá nhân, qua đó thể hiện hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, tự tin với cơ thể và bản thân.
Bên cạnh công việc dẫn chương trình, Mai Dora còn hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội với vai trò streamer, influencer. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, tập luyện thể thao, nhảy sexy dance và các dự án cá nhân, qua đó thể hiện hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, tự tin với cơ thể và bản thân.
Phong cách của Mai Dora được đánh giá cao nhờ sự biến hóa linh hoạt, khi năng động, cá tính, lúc lại vô cùng quyến rũ.
Phong cách của Mai Dora được đánh giá cao nhờ sự biến hóa linh hoạt, khi năng động, cá tính, lúc lại vô cùng quyến rũ.
Về đời tư, Mai Dora từng nhận được nhiều sự quan tâm khi công khai mối quan hệ tình cảm và tiến tới hôn nhân với caster Văn Tùng – một gương mặt quen thuộc của làng Esports. Chuyện tình đẹp và cuộc sống hôn nhân viên mãn càng giúp hình ảnh của nữ MC ghi thêm điểm trong mắt người hâm mộ.
Về đời tư, Mai Dora từng nhận được nhiều sự quan tâm khi công khai mối quan hệ tình cảm và tiến tới hôn nhân với caster Văn Tùng – một gương mặt quen thuộc của làng Esports. Chuyện tình đẹp và cuộc sống hôn nhân viên mãn càng giúp hình ảnh của nữ MC ghi thêm điểm trong mắt người hâm mộ.
