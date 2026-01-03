Nữ MC xinh đẹp Mai Dora khoe vóc dáng “bỏng mắt” ngay ngày đầu năm

Mai Dora đã khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là người hâm mộ Esports, không khỏi “dậy sóng” khi chia sẻ loạt hình ảnh khoe vóc dáng gợi cảm.
Tài liệu chip tiên tiến của TSMC bị phát hiện tại nhà cựu lãnh đạo vừa gia nhập Intel, làm dấy lên nghi vấn rò rỉ công nghệ bán dẫn.
Ở tuổi 35, Cao Thái Hà vẫn khiến khán giả không khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp ngày càng mặn mà và phong thái cuốn hút.
Những bức ảnh chụp cách đây hơn 70 năm được cho cung cấp những manh mối mới về sự xuất hiện của UFO gần các bãi thử hạt nhân.
Năm 2026, người dân trên thế giới có cơ hội quan sát nhiều hiện tượng thiên văn kỳ thú như Trăng Hải Ly, mưa sao băng Quadrantids, nguyệt thực toàn phần...
Không chỉ có thiết kế mới, trang bị nội thất hiện đại hơn mà dòng xe bán tải Ram TRX thế hệ mới còn có sức mạnh ấn tượng 777 mã lực, cùng rất nhiều nâng cấp.
Chọn lọc mối quan hệ phù hợp khi trung niên để duy trì tinh thần tích cực, tránh những người gây tiêu cực và mất cân bằng cảm xúc.
Không nhảy múa hay hát hò, Kim Han-eol gây sốt mạng xã hội khi chỉ đăng video đi bộ hằng ngày nhưng vẫn thu hút hơn 1,1 triệu người theo dõi.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/1, Ma Kết nên học cách từ chối người khác, đừng ôm rơm nặng bụng. Sư Tử nên chờ thời, đừng vội vàng bỏ cuộc.
Máy bay trinh sát Nga bị Không quân Ba Lan chặn trên Biển Baltic, khiến căng thẳng an ninh khu vực leo thang.
CEO Jensen Huang cho rằng trong kỷ nguyên AI, trí thông minh và điểm số không còn là lợi thế, tương lai thuộc về người có “gu” và khả năng lựa chọn đúng.
Sửu, Mão, Thân đón nhận cơ hội vàng, tiền vào như nước, củng cố tài chính, vận may từ nhân duyên, khả năng nắm bắt thời cơ nổi bật.
Chọn lựa cây ngũ gia bì, lan quân tử, hoa cúc, sống đời hay lan hoàng thảo để tăng vận khí, bảo vệ gia đình và cải thiện sức khỏe.
Hoa treo là lựa chọn được ưa chuộng "làm mới" ban công dịp Tết nhờ ưu điểm tiết kiệm diện tích, đồng thời mang vẻ đẹp mềm mại, rực rỡ.
Từng là một siêu đô thị cổ đại đầy quyền lực, Teōtīhuacān khiến giới nghiên cứu kinh ngạc bởi quy mô và những bí ẩn chưa lời giải.
Tài liệu nội bộ do Reuters thu thập cho thấy Meta bị cáo buộc ưu tiên lợi nhuận, né kiểm soát quảng cáo lừa đảo trên Facebook và Instagram.
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Châu Kiệt Luân còn có cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc bên vợ lai Tây và 3 người con.
Vy Oanh ghi điểm với vẻ ngoài gợi cảm, tràn đầy sức sống. Hiện tại, nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ.
Các nhà khoa học tin rằng đã tìm thấy tàn tích của một thành phố khoảng 7.000 tuổi ngoài khơi bờ biển nước Pháp sau khi phát hiện dãy tường đá granite.
FBI triệt phá mạng lưới buôn lậu GPU NVIDIA trị giá 160 triệu USD sang Trung Quốc, phơi bày cuộc chiến gay gắt quanh chip AI tiên tiến.
Diễn viên Ngọc Thanh Tâm đăng tải bộ ảnh bên mẹ đồng thời dành những lời chúc đầy tình cảm đến đấng sinh thành.