Thiều Bảo Trâm cùng "kiếp nạn" chiếc mái, 7749 lần thay đổi để chiều lòng fan

Cộng đồng trẻ

Thiều Bảo Trâm cùng "kiếp nạn" chiếc mái, 7749 lần thay đổi để chiều lòng fan

Trong làng giải trí Việt, hiếm ai gắn liền với câu chuyện… mái tóc như Thiều Bảo Trâm.

Thiên Anh
Từ mái bằng ngây thơ, mái thưa dịu dàng đến mái dài uốn nhẹ hay không mái cá tính, mỗi lần xuất hiện của Thiều Bảo Trâm đều nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Dù ở phiên bản nào, nữ ca sĩ vẫn giữ được sức hút riêng nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà, vóc dáng thon gọn và gương mặt xinh đẹp khó chê.
Ở tuổi ngoài 30, Thiều Bảo Trâm được khen ngợi bởi vẻ trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Làn da mịn màng, đường nét gương mặt hài hòa cùng đôi mắt to tròn giúp cô luôn nổi bật trong mọi khung hình. Không chỉ “ghi điểm” ở gương mặt, nữ ca sĩ còn sở hữu thân hình săn chắc, vòng eo gọn gàng, kết quả của việc duy trì tập luyện đều đặn và chế độ sinh hoạt khoa học.
Cộng đồng mạng vẫn hay trêu rằng Thiều Bảo Trâm có “duyên nợ” với mái tóc. Mỗi lần thay đổi kiểu mái là một lần fan tranh luận rôm rả: người thích vẻ trẻ trung, người mê nét trưởng thành.
Thay vì né tránh, Thiều Bảo Trâm chọn cách lắng nghe và thử nghiệm, không ngại biến hóa để tìm ra phiên bản phù hợp nhất với bản thân lẫn khán giả. Sự cầu thị ấy phần nào lý giải vì sao cô luôn giữ được thiện cảm, dù gu thẩm mỹ của fan có thay đổi theo thời gian.
Sinh năm 1994 tại Thanh Hóa, Thiều Bảo Trâm từng cùng chị gái Thiều Bảo Trang hoạt động trong nhóm nhạc Bee.T. Dù chưa tạo tiếng vang lớn, quãng thời gian này giúp cô tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và rèn luyện bản lĩnh sân khấu.
Bước ngoặt đến khi Thiều Bảo Trâm theo đuổi con đường solo, đặc biệt sau The Remix 2017, nơi cô cho thấy sự nghiêm túc với âm nhạc và hình ảnh.
Những sản phẩm như Một mình có buồn không, Sau lưng anh có ai kìa, Chắc anh có nỗi khổ tâm… giúp Thiều Bảo Trâm định hình phong cách pop hiện đại, giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc. Song song âm nhạc, cô còn đầu tư mạnh cho thời trang và vũ đạo, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện với hình ảnh chỉn chu, thời thượng.
Thiều Bảo Trâm từng đối diện áp lực lớn từ tin đồn tình cảm kéo dài nhiều năm với Sơn Tùng M-TP. Trải qua không ít sóng gió, nữ ca sĩ chọn cách im lặng, tập trung làm nghề và chăm sóc bản thân.
Sau này, dù công khai hay kết thúc những mối quan hệ, Bảo Trâm đều thể hiện thái độ văn minh, độc lập – hình ảnh của một người phụ nữ trưởng thành, biết yêu thương chính mình.
Từ một cô gái trẻ bước ra từ nhóm nhạc, Thiều Bảo Trâm hôm nay là nghệ sĩ solo có chỗ đứng riêng, ngoại hình thăng hạng, tư duy hình ảnh linh hoạt và tinh thần cầu tiến rõ rệt. “Kiếp nạn” chiếc mái, suy cho cùng, chỉ là câu chuyện vui cho thấy sự tương tác thú vị giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.
