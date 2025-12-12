Hà Nội

Người mẫu xe hơi Hàn Quốc chiêu đãi fan với loạt ảnh Noel quyến rũ

Cộng đồng trẻ

Người mẫu xe hơi Hàn Quốc chiêu đãi fan với loạt ảnh Noel quyến rũ

Đăng tải loạt ảnh mới ngập tràn không khí giáng sinh, nàng mẫu Min Hanna gây chú ý với vẻ đẹp bốc lửa hòa quyện cùng nét ngọt ngào tinh nghịch.

Trầm Phương
Min Hanna (tên thật là Park Chahee) là một trong những người mẫu đua xe và người mẫu tự do nổi tiếng hiện nay tại Hàn Quốc. Sở hữu trang cá nhân với hơn 600.000 người theo dõi, những hình ảnh cô nàng đăng tải đều thu hút sự chú ý của người hâm mộ. (Ảnh: @minhanna)
Nhân dịp Giáng Sinh, Min Hanna đã chiêu đãi người hâm mộ loạt ảnh theo chủ đề Noel vô cùng nóng bỏng và ngọt ngào. (Ảnh: @minhanna)
Người đẹp diện trang phục với màu đỏ và trắng chủ đạo, viền lông mềm mại, nhưng được cách điệu thành một bộ cánh ngắn, hở eo, khoe trọn đường cong cơ thể nóng bỏng. (Ảnh: @minhanna)
Điểm nhấn là chiếc băng đô tai thỏ trắng muốt, kết hợp cùng chiếc thắt lưng to bản màu trắng, găng tay và phụ kiện trang trí hình nơ đen, tạo nên sự pha trộn giữa vẻ quyến rũ và nét tinh nghịch, dễ thương. (Ảnh: @minhanna)
Loạt ảnh này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người hâm mộ, nhiều người đã để lại những lời ngợi khen có cánh cho nhan sắc của cô nàng. (Ảnh: @minhanna)
Với thân hình chuẩn siêu mẫu và gương mặt xinh đẹp, Min Hanna luôn là tâm điểm tại các sự kiện xe cộ lớn như Busan International Motor Show hay Seoul Mobility Show. (Ảnh: @minhanna)
Được mệnh danh là "Nữ thần đường đua", Min Hanna sở hữu chiều cao ấn tượng, cùng với số đo hình thể hoàn hảo, đặc biệt là vòng eo thon gọn săn chắc và vòng một quyến rũ. (Ảnh: @minhanna)
Cô cũng là một KOL (người có ảnh hưởng) với lượng fan hâm mộ khổng lồ trên mạng xã hội nhờ phong cách đa dạng, từ mạnh mẽ, năng động đến ngọt ngào, quyến rũ. (Ảnh: @minhanna)
Dù ở trên sàn diễn, tạo dáng bên siêu xe hay trong những hình ảnh đời thường, Min Hanna luôn biết cách khiến mình nổi bật với phong cách thời trang ấn tượng. (Ảnh: @minhanna)
Ngoài công việc người mẫu, cô nàng cũng có niềm đam mê với cosplay khi thường xuyên đầu tư hóa thân thành những nhân vật khác nhau. (Ảnh: @minhanna)
#Min Hanna #người mẫu #Noel #Hàn Quốc #điểm nhấn #người mẫu xe

