Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ấn tượng cảnh sắc mùa đông ở Trung Quốc

Thế giới

Ấn tượng cảnh sắc mùa đông ở Trung Quốc

Cảnh sắc mùa đông ở Trung Quốc hiện lên tuyệt đẹp từ các công viên, hồ nước, rừng cây đến danh lam thắng cảnh nổi tiếng,...

An An (Theo Tân Hoa Xã)
Du khách thưởng thức phong cảnh trong một công viên ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, ngày 14/12/2025. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
Du khách thưởng thức phong cảnh trong một công viên ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, ngày 14/12/2025. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
Ảnh chụp từ máy bay không người lái này vào ngày 14/12/2025 cho thấy phong cảnh mùa đông tại một địa điểm ở Taizhou, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc.
Ảnh chụp từ máy bay không người lái này vào ngày 14/12/2025 cho thấy phong cảnh mùa đông tại một địa điểm ở Taizhou, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc.
Ảnh chụp từ máy bay không người lái này vào ngày 14/12/2025 cho thấy phong cảnh mùa đông của một vùng đất ngập nước ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc.
Ảnh chụp từ máy bay không người lái này vào ngày 14/12/2025 cho thấy phong cảnh mùa đông của một vùng đất ngập nước ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc.
Bức ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy mọi người vui chơi trong công viên với rừng cây đầy màu sắc vào mùa đông tại quận Bạc Châu, thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc.
Bức ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy mọi người vui chơi trong công viên với rừng cây đầy màu sắc vào mùa đông tại quận Bạc Châu, thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc.
Mọi người đi thang cuốn giữa những tán lá cây bạch quả ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, ngày 30/11/2025.
Mọi người đi thang cuốn giữa những tán lá cây bạch quả ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, ngày 30/11/2025.
Đàn chim kiếm ăn ở một vùng đất ngập nước tại Nhĩ Nguyên, Châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ngày 30/11/2025.
Đàn chim kiếm ăn ở một vùng đất ngập nước tại Nhĩ Nguyên, Châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ngày 30/11/2025.
Khách du lịch tham quan Núi Minh Sa và Khu thắng cảnh Nguyệt Nha Tuyền ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, ngày 30/11/2025.
Khách du lịch tham quan Núi Minh Sa và Khu thắng cảnh Nguyệt Nha Tuyền ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, ngày 30/11/2025.
Một bức ảnh chụp bằng máy bay không người lái ghi lại cảnh đàn chim đang kiếm ăn ở vùng đất ngập nước ở Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, trong một ngày mùa đông yên bình.
Một bức ảnh chụp bằng máy bay không người lái ghi lại cảnh đàn chim đang kiếm ăn ở vùng đất ngập nước ở Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, trong một ngày mùa đông yên bình.
Bức ảnh này chụp trong một công viên ở Trương Dịch, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, ngày 30/11/2025.
Bức ảnh này chụp trong một công viên ở Trương Dịch, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, ngày 30/11/2025.
Cảnh sắc hồ Tây tuyệt đẹp ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, vào một ngày mùa đông.
Cảnh sắc hồ Tây tuyệt đẹp ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, vào một ngày mùa đông.
>>> Mời độc giả xem thêm video về phiên chợ du lịch độc đáo ở Nam Phi (Nguồn video: THĐT)
An An (Theo Tân Hoa Xã)
#Phong cảnh mùa đông Trung Quốc #Thiên nhiên và cảnh quan Trung Quốc #Trung Quốc #cảnh đẹp mùa đông Trung Quốc #mùa đông ở Trung Quốc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT