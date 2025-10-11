'Hot girl Instagram' gây thương nhớ với tà váy yếm thanh thoát

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào pha nét thơ ngây, nàng hot girl Nguyễn Hạnh khiến người xem không thể rời mắt khi diện thiết kế váy yếm vừa cổ điển pha nét hiện đại.
Mẫu crossover chạy điện BYD Atto 3 facelift 2026 sẽ được trang bị động cơ mạnh mẽ hơn với công suất lên tới 308 mã lực, lấy từ mẫu xe điện thể thao BYD Seal.
Tung bộ ảnh đi nghỉ dưỡng, nàng hot girl Mai Hương khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ cùng thân hình mảnh mai với vòng eo con kiến hút mắt.
Được ví như là viên ngọc của bang California (Mỹ), Vườn quốc gia Yosemite có sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên hùng vĩ và lịch sử bảo tồn lâu đời.
Thỏ là những sinh vật nhỏ bé nhưng ẩn chứa vô số điều đáng kinh ngạc về sinh học, hành vi và vai trò trong văn hóa loài người.
Con bò đắt nhất thế giới 53 tháng tuổi, được cho là nặng khoảng 1.101 kg, gấp đôi trọng lượng trung bình của những con bò khác cùng giống.
Khoảnh khắc khoe dáng tuyệt đẹp trên du thuyền, hòa mình vào khung cảnh hoàng hôn lãng mạn của Yugi Kiều Oanh khiến fan cô nàng phải 'ngất ngây'.
Từ sau mùng 1 tháng 9 âm lịch, ba con giáp này bước vào giai đoạn thăng hoa: cơ hội rộng mở, tiền bạc dồi dào, quý nhân đưa lối đến thành công vượt trội.
Phan Hiển gửi lời chúc mừng đến Chí Anh. "Với em, anh luôn là tượng đài của dancesport", Phan Hiển bày tỏ.
Mưa lớn gây ngập lụt, làm hư hại nhiều trường học Thái Nguyên. Công tác dọn dẹp và sửa chữa đang được gấp rút triển khai.
Trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên nhiều km có đoạn ngập ngắn nhưng sâu suốt hơn hai ngày qua khiến tài xế phải dừng nhiều giờ để chờ nước rút.
Mới đây, Tăng Mỹ Hàn khiến cộng đồng mạng "thả tim" rần rần khi đăng tải loạt ảnh check-in trong outfit đơn giản nhưng cực kỳ phong cách.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi khẩn trương hoàn thành những việc dang dở và có thể có khoản thu bất ngờ từ kinh doanh online.
Nhờ cách “xếp lớp” những viên gạch, tạo khe hở thông gió, ngôi nhà đã giải quyết những vấn đề được cho là nhược điểm của thiên nhiên.
Trên trang cá nhân, Changmakeup xuất hiện với hình ảnh mẹ bầu xinh đẹp, rạng rỡ ở lần mang thai thứ hai.
Hàng trăm khán giả đã để lại lời khen ngợi cho loạt ảnh mới của Hoa hậu Ý Nhi trong chuyến du học tại Australia.
Xuất hiện với vai trò MC trong những trận đấu Liên Quân gần đây, nhan sắc xinh đẹp của cô nàng Phương Thảo chiếm trọn spotlight trong lòng anh em game thủ.
Bí đỏ giàu vitamin, chất xơ, tốt cho mắt, tim mạch, nhưng 4 nhóm người cần hạn chế để bảo vệ gan, dạ dày và sức khỏe tổng thể.
Không chỉ có kiếm và cung, thời Trung cổ còn sản sinh ra hàng loạt vũ khí độc đáo, hình thù quái dị nhưng cực kỳ nguy hiểm khiến ai nhìn thấy cũng khiếp vía.
Sông hộ thành bao quanh Tử Cấm Thành được ví như "thần xà", bảo vệ cung điện hoàng gia của Trung Quốc suốt hàng trăm năm khỏi những trận hỏa hoạn, ngập lụt.
Người dùng Google tại Việt Nam nay có thể trải nghiệm Chế độ AI hoàn toàn bằng tiếng Việt, giúp việc tìm kiếm trở nên tự nhiên, trực quan và sâu sắc hơn.