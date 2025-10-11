Hà Nội

Cộng đồng trẻ

'Hot girl Instagram' gây thương nhớ với tà váy yếm thanh thoát

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào pha nét thơ ngây, nàng hot girl Nguyễn Hạnh khiến người xem không thể rời mắt khi diện thiết kế váy yếm vừa cổ điển pha nét hiện đại.

Trầm Phương
Trong bộ ảnh mới nhất, Nguyễn Hạnh đã chọn cho mình phong cách đậm chất truyền thống nhưng vẫn giữ được nét hiện đại, gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất, Nguyễn Hạnh đã chọn cho mình phong cách đậm chất truyền thống nhưng vẫn giữ được nét hiện đại, gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Cô khoác lên mình tà áo yếm màu trắng kem tinh khôi, với thiết kế cổ yếm khoe khéo bờ vai mảnh mai và vóc dáng chuẩn. (Ảnh: IGNV)
Cô khoác lên mình tà áo yếm màu trắng kem tinh khôi, với thiết kế cổ yếm khoe khéo bờ vai mảnh mai và vóc dáng chuẩn. (Ảnh: IGNV)
Chiếc nón lá truyền thống, phụ kiện không thể thiếu, được điểm xuyết bằng chuỗi hạt ngọc trai thả dài, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nét duyên dáng cổ điển và vẻ sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Chiếc nón lá truyền thống, phụ kiện không thể thiếu, được điểm xuyết bằng chuỗi hạt ngọc trai thả dài, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nét duyên dáng cổ điển và vẻ sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Nguyễn Hạnh xuất hiện như một "nàng thơ" giữa bối cảnh kiến trúc mang đậm hơi thở xưa cũ, với những bức tường gạch nhuốm màu thời gian và đồ vật trang trí cổ điển. (Ảnh: IGNV)
Nguyễn Hạnh xuất hiện như một "nàng thơ" giữa bối cảnh kiến trúc mang đậm hơi thở xưa cũ, với những bức tường gạch nhuốm màu thời gian và đồ vật trang trí cổ điển. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, bó hoa sen trắng e ấp, biểu tượng của sự thanh khiết và tinh thần Việt Nam, được cô ôm nhẹ nhàng, càng làm tăng thêm vẻ đẹp dịu dàng, thoát tục. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, bó hoa sen trắng e ấp, biểu tượng của sự thanh khiết và tinh thần Việt Nam, được cô ôm nhẹ nhàng, càng làm tăng thêm vẻ đẹp dịu dàng, thoát tục. (Ảnh: IGNV)
Nhan sắc của Nguyễn Hạnh trong loạt ảnh này được nhận xét là trong trẻo, thu hút, với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn và mái tóc đen dài bồng bềnh. (Ảnh: IGNV)
Nhan sắc của Nguyễn Hạnh trong loạt ảnh này được nhận xét là trong trẻo, thu hút, với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn và mái tóc đen dài bồng bềnh. (Ảnh: IGNV)
Cô thể hiện thần thái tự nhiên, từ ánh nhìn mơ màng đến cử chỉ chạm nhẹ vào môi, tất cả đều toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. (Ảnh: IGNV)
Cô thể hiện thần thái tự nhiên, từ ánh nhìn mơ màng đến cử chỉ chạm nhẹ vào môi, tất cả đều toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. (Ảnh: IGNV)
Nguyễn Hạnh không còn là cái tên xa lạ với giới trẻ Việt. Cô là một hot girl có lượng người theo dõi lớn trên Instagram, thường xuyên gây ấn tượng với gu thời trang đa dạng và những bức ảnh "xịn xò" được đầu tư kỹ lưỡng. (Ảnh: IGNV)
Nguyễn Hạnh không còn là cái tên xa lạ với giới trẻ Việt. Cô là một hot girl có lượng người theo dõi lớn trên Instagram, thường xuyên gây ấn tượng với gu thời trang đa dạng và những bức ảnh "xịn xò" được đầu tư kỹ lưỡng. (Ảnh: IGNV)
Thậm chí, một số người hâm mộ còn ưu ái ví cô sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo "như AI" (trí tuệ nhân tạo). (Ảnh: IGNV)
Thậm chí, một số người hâm mộ còn ưu ái ví cô sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo "như AI" (trí tuệ nhân tạo). (Ảnh: IGNV)
Trước đó, Nguyễn Hạnh cũng từng "gây sốt" với bộ ảnh hóa thân thành cô gái vùng cao giữa núi rừng Tây Bắc hay những khoảnh khắc check-in tại các địa điểm nổi tiếng, cho thấy sự linh hoạt và biến hóa không ngừng trong phong cách cá nhân. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, Nguyễn Hạnh cũng từng "gây sốt" với bộ ảnh hóa thân thành cô gái vùng cao giữa núi rừng Tây Bắc hay những khoảnh khắc check-in tại các địa điểm nổi tiếng, cho thấy sự linh hoạt và biến hóa không ngừng trong phong cách cá nhân. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
