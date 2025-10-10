Hà Nội

Phong cách thời trang bốc lửa hiện tại của 'hot girl thị phi' Thúy Vi

Cộng đồng trẻ

Phong cách thời trang bốc lửa hiện tại của 'hot girl thị phi' Thúy Vi

Thúy Vi, hot girl nổi tiếng sau những lùm xùm tình cảm và các lần "dao kéo", hiện tại vẫn thu hút chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là phong cách thời trang.

Trầm Phương
Cách đây nhiều năm, cái tên Thuý Vi từng “phủ sóng” khắp mạng xã hội với hàng loạt ồn ào liên quan đến những phát ngôn gây tranh cãi, cùng với câu chuyện tình ái liên quan đến đại gia Phan Thành - tình cũ của Midu.
Sau hơn 8 năm kể từ khi drama đình đám ấy khép lại, cuộc sống của "hot girl thị phi" ngày ấy cũng kín tiếng hơn. (Ảnh: FBNV)
Điều đặc biệt là sau khi công khai "dao kéo", diện mạo Thúy Vi ở thời điểm hiện tại có nhiều khác biệt so với thời mới nổi tiếng. (Ảnh: FBNV)
Thuý Vi từng thẳng thắn thừa nhận mình đã nâng ngực, hút mỡ, làm mũi, nhấn mí để chạm đến hình ảnh hoàn hảo mà cô mong muốn. (Ảnh: FBNV)
Hiện tại, cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, gợi cảm cùng thân hình bốc lửa với vòng 1 khủng hút ánh nhìn. (Ảnh: FBNV)
Hot girl ngày nào theo đuổi phong cách thời trang táo bạo, cắt xẻ tôn lên các đường nét cơ thể. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng là tín đồ của váy, đầm và set đồ bodycon bó sát, giúp tôn lên vòng eo con kiến và vòng 1 đầy đặn. Những chiếc váy cúp ngực, hai dây mỏng manh được tận dụng tối đa. (Ảnh: FBNV)
Cô cũng thường xuyên chọn các thiết kế siêu ngắn, cut-out hoặc xuyên thấu để phô diễn làn da trắng và đường cong nóng bỏng. (Ảnh: FBNV)
Dù trong ảnh street style hay ảnh "thả dáng" trên xe hơi, trên du thuyền, trang phục của Thúy Vi luôn có điểm nhấn "kiệm vải" một cách có chủ đích. (Ảnh: FBNV)
Sở hữu chiều cao khiêm tốn, cô thường xuyên áp dụng các mẹo thời trang như chân váy chữ A ngắn, quần cạp cao và áo croptop để tạo cảm giác đôi chân dài hơn, giúp vóc dáng trở nên cân đối. (Ảnh: FBNV)
