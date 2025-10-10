Loạt hot girl cùng đụng hàng chiếc váy xanh ‘hot nhất mạng xã hội’

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Cùng diện thiết kế váy đang 'hot', loạt hot girl mỗi người một vẻ, khoe trọn vóc dáng quyến rũ đầy ấn tượng.

Trầm Phương
Mặc dù việc "đụng hàng" trang phục thường là điều các mỹ nhân Việt muốn tránh, nhưng đôi khi, một thiết kế quá "hot" vẫn khiến các người đẹp không ngần ngại khoe sắc trong cùng một item. (Ảnh: IG @baokhuyen.susan)
Gần đây, chiếc váy bodycon màu xanh thiên thanh với kiểu dáng ôm sát, tôn đường cong đã trở thành tâm điểm khi được hàng loạt hot girl đình đám chọn diện, tạo nên một cuộc đối đầu nhan sắc đầy thú vị trên mạng xã hội. (Ảnh: IG @baokhuyen.susan)
Diện lên mình chiếc váy xanh thiên thanh, Bảo Khuyên Susan (Nguyễn Lê Bảo Khuyên, sinh năm 2001) toát lên vẻ ngoài nóng bỏng và sắc sảo. (Ảnh: IG @baokhuyen.susan)
Cô nàng lựa chọn kiểu tóc thả tự nhiên cùng lối trang điểm nhấn vào đôi môi căng mọng, tạo thần thái cuốn hút, quyến rũ. (Ảnh: IG @baokhuyen.susan)
Cố Hữu Vi (sinh năm 1998, quê Lâm Đồng) nổi tiếng là một người mẫu ngoại cỡ xinh đẹp, quyến rũ và đầy tự tin. (Ảnh: FB Cố Hữu Vi)
Dù có vóc dáng mũm mĩm, Cố Hữu Vi đã chinh phục hoàn toàn chiếc váy xanh ôm sát. Thiết kế này giúp tôn lên những đường cong đầy đặn, đặc biệt là vòng eo được định hình khéo léo. (Ảnh: FB Cố Hữu Vi)
Cô phối chiếc váy dây mảnh với giày cao gót mũi nhọn cùng chiếc túi xách trắng nổi bật trong không gian quán cà phê tối giản. (Ảnh: FB Cố Hữu Vi)
Vốn ưa diện những thiết kế ôm sát, không hề e ngại "lộ mỡ" như những định kiến, Hữu Vi tự tin khoe dáng trong mọi góc nhìn. (Ảnh: FB Cố Hữu Vi)
Trần Hà Linh, nữ TikToker nổi tiếng với khả năng biến hình và biểu cảm xuất sắc, cũng không nằm ngoài sức hút của chiếc váy xanh này. (Ảnh: IG @linhtran0711)
Trần Hà Linh không phối cùng nhiều phụ kiện mà chỉ sử dụng 1 chiếc vòng tay to bản. Lối trang điểm má hồng, môi xí muội quen thuộc giúp cô nàng toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, đáng yêu. (Ảnh: IG @linhtran0711)
Mỗi hot girl, với thần thái và vóc dáng riêng biệt, đã mang đến một "hơi thở" mới cho chiếc váy xanh tưởng chừng đơn giản này. (Ảnh: IG @linhtran0711)
