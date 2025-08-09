Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Hot girl Ỉn Cheng hóa nàng tiểu thư kiêu sa, hút trọn ánh nhìn

Khác với vẻ năng động thường thấy, trong bộ ảnh mới Ỉn Cheng hóa thân thành một nàng tiểu thư kiêu sa, quý phái, thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp thanh lịch.

Trầm Phương
Bà xã của nam diễn viên Tuấn Mõ, nàng hot girl Thu Trang, được biết đến với nickname Ỉn Cheng, vừa chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy cuốn hút, toát lên vẻ đẹp thanh lịch và dịu dàng trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)
Diện trên mình set đồ màu xanh navy trang nhã, Ỉn Cheng toát lên khí chất sang trọng, quý phái. (Ảnh: FBNV)
Chiếc áo kiểu dáng tối giản với hàng cúc nhỏ tinh tế cùng điểm nhấn thêu hoa nhẹ nhàng trên ngực áo, kết hợp cùng chân váy dài xòe rộng bồng bềnh, đã tạo nên một tổng thể hài hòa, tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô. (Ảnh: FBNV)
Màu xanh navy không chỉ làm nổi bật làn da trắng mịn mà còn mang đến cảm giác cổ điển, đầy mê hoặc. (Ảnh: FBNV)
Chiếc mũ cói vành rộng không chỉ là món đồ thời trang sành điệu mà còn góp phần tạo nên vẻ ngoài đài các, đậm chất "nàng thơ". (Ảnh: FBNV)
Mái tóc búi thấp gọn gàng, kết hợp cùng đôi khuyên tai nhỏ nhắn, càng làm tăng thêm vẻ thanh tú và quý phái cho Ỉn Cheng. (Ảnh: FBNV)
Lối trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào đôi môi căng mọng và ánh mắt hút hồn, đã hoàn thiện vẻ đẹp kiêu sa của bà xã diễn viên Tuấn Mõ. (Ảnh: FBNV)
Hot girl Ỉn Cheng và diễn viên Tuấn Mõ đã tổ chức lễ ăn hỏi vào cuối tháng 9 năm ngoái. Cặp đôi chị em hơn kém nhau 2 tuổi này từng gây xôn xao mạng xã hội với những khoảnh khắc hạnh phúc và câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn. (Ảnh: FBNV)
Trên trang cá nhân, cả hai thường xuyên đăng tải những hình ảnh tình cảm trong các chuyến du lịch cùng nhau. (Ảnh: FBNV)
Ỉn Cheng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thường ngày, làm đẹp và những chuyến du lịch. Hiện tại, ngoài làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, cô còn kinh doanh thời trang. (Ảnh: FBNV)
