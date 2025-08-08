DJ Mie gây thương nhớ với bộ ảnh cổ phục Việt giữa lòng phố cổ Hội An

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

DJ Mie (tên thật là Trương Tiểu My) khiến người hâm mộ xao xuyến khi chia sẻ bộ ảnh khoe sắc trong tà áo cổ phục Việt Nam tại không gian phố cổ Hội An.

Thiên Anh
Vốn được biết đến với phong cách năng động, trẻ trung và cá tính trên sân khấu, hình ảnh của DJ Mie trong tà áo dài ngũ thân truyền thống, trang điểm nhẹ nhàng đã mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác biệt và đầy bất ngờ.
Bộ ảnh mới của DJ Mie nhanh chóng nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ, không chỉ vì vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của cô mà còn vì sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và khung cảnh thơ mộng của di sản văn hóa.
Trong trang phục được thiết kế tinh xảo, với gam màu trầm ấm và họa tiết thêu tỉ mỉ, DJ Mie toát lên vẻ đẹp đằm thắm, duyên dáng.
Nổi bật trên từng bức ảnh là hình ảnh cô thướt tha dạo bước bên những con đường rêu phong nhuốm màu thời gian của phố cổ Hội An.
Không cần đến những động tác pose dáng cầu kỳ, thần thái tự nhiên, dịu dàng của Mie đã đủ để làm say lòng người xem.
Bộ ảnh không chỉ là một khoảnh khắc ghi lại vẻ đẹp cá nhân của nữ DJ mà còn là một cách lan tỏa tình yêu đối với văn hóa, lịch sử dân tộc.
Bằng việc lựa chọn cổ phục và bối cảnh di sản văn hóa, Mie đã góp phần truyền cảm hứng cho giới trẻ thêm trân trọng và tự hào về những giá trị truyền thống của Việt Nam.
Sự biến hóa từ một "phù thủy âm nhạc" cá tính thành một cô gái Hội An dịu dàng, e ấp đã cho thấy một khía cạnh đa màu sắc của DJ Mie.
Bộ ảnh mới của Mie chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của cô và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.
Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
